搶搭匹克球風潮 國民黨雲林縣長參選人張嘉郡推匹克球競選小物

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（16）日宣布由中華民國工商建設研究會長歐宗岳出任青年團長，同步發表「WOW超越想像・雲林更好」競選小物，她搶搭時下匹克球風潮，將匹克球拍組納入競選小物，另有雲型斜包、小夜燈、愛心雲抱枕、POLO衫及提袋等共6款競選小物，盼讓大家看見不一樣的雲林。

張嘉郡今舉行記者會，宣布由中華民國工商建設研究會會長歐宗岳出任青年團長，帶領青年夥伴組成「行動雲」輔選。歐宗岳表示，青年團取名「行動雲」，最重要的就是「行動」兩字，年輕人關心家鄉，不能只停留在網路留言，更應該實際走進社區與公共議題，將自身的創意、專業與想法帶進來。

張嘉郡表示，她的競選主視覺「WOW雲林」從一朵雲出發，希望讓「雲」不只是雲林的地名，也成為家鄉的品牌，一朵雲可以有很多種形狀，一個更好的雲林也不只有一種想像，未來談到雲林，除了農業，也希望大家看見科技、青年、文化、健康與生活等不同面向。

現場同時公布6款競選小物，皆以「雲」為主要設計元素，除搶搭時下匹克球風潮，將匹克球拍組納入競選小物，另有雲型斜包、小夜燈、愛心雲抱枕、POLO衫及提袋等，並呼應「一鄉鎮一座匹克球館」的政見，希望讓雲林的孩子、青年到長輩，都能擁有適合運動的空間，並將全民運動的理念帶進日常。

張嘉郡指出，這6款「WOW雲林」競選小物將作為小額政治獻金的回饋，支持者只要捐款響應就能獲得。她強調，小額捐款的意義不在金額大小，而是讓更多人都有機會參與家鄉的改變，希望每一份支持都成為一起讓雲林更好的力量。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右四）今宣布由中華民國工商建設研究會長歐宗岳（右五）出任青年團長。圖／張嘉郡服務處提供