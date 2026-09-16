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三重興建景觀橋遭綠批是災難 李四川競辦：蘇巧慧反對雙北共同建設？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川稱已與蔣萬安市長取得共識，若年底當選將要在三重忠孝碼頭與大稻埕興建景觀橋，讓雙北市民可共同欣賞煙火。示意圖／台北市觀傳局提供
李四川稱已與蔣萬安市長取得共識，若年底當選將要在三重忠孝碼頭與大稻埕興建景觀橋，讓雙北市民可共同欣賞煙火。示意圖／台北市觀傳局提供

國民黨新北市長參選人李四川昨表示要在三重跟大稻埕蓋景觀橋，雙北市民可一起欣賞煙火，並指已跟蔣萬安市長取得共識，但遭民進黨議員稱未經專業評估就蓋橋，恐變成新北市的災難，今蘇巧慧也指推動建設不是只重視點和點，而是面跟面之間的整合。對此，李四川競辦表示，市長侯友宜與蔣萬安都支持三重景觀橋，難道蘇巧慧反對雙北共同建設？

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李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，景觀橋是在地鄉親期盼已久的心聲，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安也都對此表達支持，雙北共同推動建設本是美事一樁，但蘇巧慧陣營卻一再反對，郭音蘭呼籲蘇巧慧向三重鄉親說清楚、講明白，「難道你是要跟民意站在對立面？反對雙北共同推動鄉親期待的建設？」

郭音蘭說，這座從忠孝碼頭至大稻埕的跨河景觀橋，專供行人及自行車通行，不僅能打造為通行及休閒廊道，未來更可結合河岸煙火活動，帶動地方觀光。有關此項建設，侯友宜市長今已於議會表示支持，台北市長蔣萬安也表達願意共同推動，期盼透過跨河橋樑建設，帶給淡水河兩岸市民更優質的生活品質，實現在地鄉親多年的期盼。

郭音蘭說，公共建設應以民眾福祉與城市長遠發展為優先考量，不該淪為政黨對立與算計的犧牲品，三重鄉親引頸期盼能有一座安全、便捷且兼具觀光價值的景觀橋，直接走進大稻埕商圈，也讓台北遊客走入三重水岸，雙北首長已展現推動誠意，唯獨蘇巧慧及其陣營不斷批評，實在令人費解，請蘇巧慧不要背離民意，給三重鄉親一個合理的交代。

雙北 李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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