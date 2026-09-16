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今突任劉建國團隊總督導 蘇治芬揭大轉折：賴清德、陳明文親協調

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
前雲林縣長蘇治芬擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選團隊總督導，她透露原因。記者陳雅玲／攝影
前雲林縣長蘇治芬擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選團隊總督導，她透露原因。記者陳雅玲／攝影

民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，但地方傳聞他與前縣長蘇治芬不合已久，外界關注是否影響選情。上周蘇治芬才說尚未接到劉建國邀請進駐選舉團隊，今天民進黨行動中常會上即宣布蘇治芬出任總督導，子弟兵也擔任團隊要職，突如其來的大轉折，蘇治芬受訪透露，是賴清德總統、雲嘉南區總督導陳明文親自協調。

2026九合一選舉

民進黨主席、賴清德總統今將行動中常會移師雲林縣麥寮鄉，並親任劉建國競選總部主任委員，蘇治芬出任總督導，蘇的子弟兵施克和、林源泉及丁彥哲、黃銘得擔任副主委，許根尉任總協調長，為雲林選戰整隊。

劉建國獲黨提名後，曾表示將邀蘇治芬在競選團隊扮演重要角色，但直到上周，蘇治芬仍透露未接到邀請，還反問「這我能自己開口嗎？」如今她出任總督導，連同多名子弟兵進駐團隊，態勢出現轉折，蘇治芬受訪透露，是前幾天賴清德總統、雲嘉南區總督導陳明文親自協調。

蘇治芬表示，賴清德總統前幾天與她會面，當時陳明文、劉建國都在場。當時總統表示「我們都還有使命，還必須為台灣而戰鬥」，並認為雲林這一局一定要贏，也提到過去陳水扁總統選舉時，雲林選票曾扮演關鍵角色，整個全台各地氣勢都上揚，沒有道理雲林縣要放棄，我們還是必須要戰鬥，他鼓勵大家要有信心、打贏這場選舉。

蘇治芬說，賴清德親自出面「畫龍點睛」，讓她相當感動；陳明文則在其中折衝協調。她認為，陳明文從基層出身，熟悉派系政治及雲林政治生態，也理解劉建國面對的選戰處境，因此願意在幕後協助。

蘇治芬也提到，自己曾問賴清德為何願意擔任劉建國競總主委，賴清德回應，既然已任命陳明文擔任雲嘉嘉南總督導，而陳明文建議他擔任雲林縣主委，「我當然要接受」。總統認為，這場選舉具有歷史意義，若能在雲林取勝，對半邊的台灣都能有很大鼓舞，「他的意思是，最困難的地方，反而不能推卸責任」。

民進黨行動中常會在雲林縣麥寮鄉舉行，助攻雲林選情，現場公布雲林縣長參選人劉建國（右）競選團隊，主席賴清德總統（中）親任競選總部主任委員，前雲林縣長蘇治芬（左）擔任總督導。記者黃仲裕／攝影
民進黨行動中常會在雲林縣麥寮鄉舉行，助攻雲林選情，現場公布雲林縣長參選人劉建國（右）競選團隊，主席賴清德總統（中）親任競選總部主任委員，前雲林縣長蘇治芬（左）擔任總督導。記者黃仲裕／攝影

雲林縣前縣長蘇治芬（中）擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選團隊總督導，其子弟兵施克和（右二）、林源泉（左二）、許根尉（右一）、丁彥哲（左一）也擔任團隊要職。記者陳雅玲／攝影
雲林縣前縣長蘇治芬（中）擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選團隊總督導，其子弟兵施克和（右二）、林源泉（左二）、許根尉（右一）、丁彥哲（左一）也擔任團隊要職。記者陳雅玲／攝影

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