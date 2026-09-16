今突任劉建國團隊總督導 蘇治芬揭大轉折：賴清德、陳明文親協調

民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，但地方傳聞他與前縣長蘇治芬不合已久，外界關注是否影響選情。上周蘇治芬才說尚未接到劉建國邀請進駐選舉團隊，今天民進黨行動中常會上即宣布蘇治芬出任總督導，子弟兵也擔任團隊要職，突如其來的大轉折，蘇治芬受訪透露，是賴清德總統、雲嘉南區總督導陳明文親自協調。

民進黨主席、賴清德總統今將行動中常會移師雲林縣麥寮鄉，並親任劉建國競選總部主任委員，蘇治芬出任總督導，蘇的子弟兵施克和、林源泉及丁彥哲、黃銘得擔任副主委，許根尉任總協調長，為雲林選戰整隊。

劉建國獲黨提名後，曾表示將邀蘇治芬在競選團隊扮演重要角色，但直到上周，蘇治芬仍透露未接到邀請，還反問「這我能自己開口嗎？」如今她出任總督導，連同多名子弟兵進駐團隊，態勢出現轉折，蘇治芬受訪透露，是前幾天賴清德總統、雲嘉南區總督導陳明文親自協調。

蘇治芬表示，賴清德總統前幾天與她會面，當時陳明文、劉建國都在場。當時總統表示「我們都還有使命，還必須為台灣而戰鬥」，並認為雲林這一局一定要贏，也提到過去陳水扁總統選舉時，雲林選票曾扮演關鍵角色，整個全台各地氣勢都上揚，沒有道理雲林縣要放棄，我們還是必須要戰鬥，他鼓勵大家要有信心、打贏這場選舉。

蘇治芬說，賴清德親自出面「畫龍點睛」，讓她相當感動；陳明文則在其中折衝協調。她認為，陳明文從基層出身，熟悉派系政治及雲林政治生態，也理解劉建國面對的選戰處境，因此願意在幕後協助。

蘇治芬也提到，自己曾問賴清德為何願意擔任劉建國競總主委，賴清德回應，既然已任命陳明文擔任雲嘉嘉南總督導，而陳明文建議他擔任雲林縣主委，「我當然要接受」。總統認為，這場選舉具有歷史意義，若能在雲林取勝，對半邊的台灣都能有很大鼓舞，「他的意思是，最困難的地方，反而不能推卸責任」。

民進黨行動中常會在雲林縣麥寮鄉舉行，助攻雲林選情，現場公布雲林縣長參選人劉建國（右）競選團隊，主席賴清德總統（中）親任競選總部主任委員，前雲林縣長蘇治芬（左）擔任總督導。記者黃仲裕／攝影