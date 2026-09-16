游淑貞拋0至18歲成長支持鏈 高中職每學期補助1萬元、營養午餐免費

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞今天提出教育政策願景，主張建立從0歲到18歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源，並支持縣府推動高中職學生每學期1萬元就學補助及免費營養午餐政策，盼減輕家庭負擔。

擁有33年教育資歷的游淑貞表示，從教育現場到地方行政工作，長期接觸學生、家長及教師需求，因此提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」4大教育戰略。

游淑貞指出，孩子成長過程中，每個階段都有不同需求，政府政策不應只是零散措施，而應形成完整支持系統，從幼兒照顧、幼兒教育、課後服務到高中職教育無縫接軌，陪伴孩子一路成長。

游淑貞表示，支持縣府自115學年度第1學期起，針對縣內公私立高中職正式學籍學生，每人每學期提供1萬元就學補助，並將免費營養午餐政策延伸至高中職階段，盼透過制度化補助可有效減輕家庭經濟壓力。

她主張提供就學準備金、優化課後照顧服務，並強化幼兒園延長照顧機制，銜接高中職教育支持措施；在學生能力培養方面，推動「一校一特色、一生一才藝」，結合AI教育、雙語學習及山海特色實驗教育，提供多元發展機會。

在教師支持方面，游淑貞將爭取增聘校務專責人力，減輕教師行政負擔，並提供法律諮詢協助及午餐指導補貼；校園環境部分，則規畫推動校園廁所改善、師生宿舍整建、運動設施維護及智慧安全通學系統，提升學習與通學品質。

游淑貞表示，未來希望建立完整的「0至18歲成長支持鏈」，從幼兒照顧到高中職教育持續投入資源，讓家長安心育兒、教師專注教學，也讓孩子在穩定環境中學習成長。