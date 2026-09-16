快訊

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

剴剴案社工二審開庭檢稱判2年太輕 社工界嘆已盡力：無保證人地位

聽新聞
0:00 / 0:00

游淑貞拋0至18歲成長支持鏈 高中職每學期補助1萬元、營養午餐免費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
擁有33年教育資歷的游淑貞表示，從教育現場到地方行政工作，長期接觸學生、家長及教師需求，因此提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」4大教育戰略。圖／游淑貞競選團隊提供
擁有33年教育資歷的游淑貞表示，從教育現場到地方行政工作，長期接觸學生、家長及教師需求，因此提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」4大教育戰略。圖／游淑貞競選團隊提供

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞今天提出教育政策願景，主張建立從0歲到18歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源，並支持縣府推動高中職學生每學期1萬元就學補助及免費營養午餐政策，盼減輕家庭負擔。

2026九合一選舉

擁有33年教育資歷的游淑貞表示，從教育現場到地方行政工作，長期接觸學生、家長及教師需求，因此提出「家長減負擔、學生培能力、教師挺專業、環境要升級」4大教育戰略。

游淑貞指出，孩子成長過程中，每個階段都有不同需求，政府政策不應只是零散措施，而應形成完整支持系統，從幼兒照顧、幼兒教育、課後服務到高中職教育無縫接軌，陪伴孩子一路成長。

游淑貞表示，支持縣府自115學年度第1學期起，針對縣內公私立高中職正式學籍學生，每人每學期提供1萬元就學補助，並將免費營養午餐政策延伸至高中職階段，盼透過制度化補助可有效減輕家庭經濟壓力。

她主張提供就學準備金、優化課後照顧服務，並強化幼兒園延長照顧機制，銜接高中職教育支持措施；在學生能力培養方面，推動「一校一特色、一生一才藝」，結合AI教育、雙語學習及山海特色實驗教育，提供多元發展機會。

在教師支持方面，游淑貞將爭取增聘校務專責人力，減輕教師行政負擔，並提供法律諮詢協助及午餐指導補貼；校園環境部分，則規畫推動校園廁所改善、師生宿舍整建、運動設施維護及智慧安全通學系統，提升學習與通學品質。

游淑貞表示，未來希望建立完整的「0至18歲成長支持鏈」，從幼兒照顧到高中職教育持續投入資源，讓家長安心育兒、教師專注教學，也讓孩子在穩定環境中學習成長。

花蓮縣長參選人游淑貞主張建立從0歲到18歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源。聯合報系資料照
花蓮縣長參選人游淑貞主張建立從0歲到18歲不中斷的成長支持體系，串連生育、托育、教育及課後照顧等各階段資源。聯合報系資料照

游淑貞 營養午餐 免費 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深耕特教逾18年獲肯定 竹市港南國小教師陳秀春獲卓越特殊教育人員

南投教師荒引爆待遇檢討 課後時薪、教師節禮金、營養午餐一次談

賴總統：經濟成長率預估達11.05% 讓全民共享經濟發展成果

屏東營養午餐免費上路年砸8.5億 周春米問想吃什麼？學童喊炸雞、漢堡

相關新聞

9.5億蓋自行車橋解內湖塞車 她大酸沈伯洋「有在台北生活過？」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今公布交通政策，主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳質疑，有沒有在台北生活過？知不知道內科上班族的通勤狀況？

AI民意模擬新北市長選戰 李四川領先蘇巧慧6.4個百分點

TPOC台灣議題研究中心公布最新「2026新北市長選舉 AI民意模擬預測」成果，國民黨李四川獲得37.9%的支持度，領先民進黨蘇巧慧的31.5%，雙方差距微幅擴大至6.4個百分點；在個人好感度上，李四川以 36.9% 微幅領先蘇巧慧的 34.0%，呈現投票支持度與好感度同步領先的態勢。

搶搭匹克球風潮 國民黨雲林縣長參選人張嘉郡推匹克球競選小物

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（16）日宣布由中華民國工商建設研究會長歐宗岳出任青年團長，同步發表「WOW超越想像・雲林更好」競選小物，她搶搭時下匹克球風潮，將匹克球拍組納入競選小物，另有雲型斜包、小夜燈、愛心雲抱枕、POLO衫及提袋等共6款競選小物，盼讓大家看見不一樣的雲林。

學者認為民進黨不樂見雙城順利 「不封殺」大陸官員才意外

雙城論壇預計12月舉辦，陸委會二度封殺雙城籌辦的踩線團層級。國民黨議員秦慧珠認為，意料中事；學者也認為，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，應說「不封殺」才是意外。今年選舉年，雙城議題影響北市長選舉？藍營認為，蔣沈多次談雙城各有不同論述，「選民就是各取所需」對選情影響不大。

沈伯洋拋重建明治橋 北市：116年1月完成重組構想報告

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋「重建明治橋」，台北市長蔣萬安今天說，下個月將邀專家進行工作坊，讓老台北記憶再現。北市工務局...

張麗善替脫黨斗六市長參選人站台 國民黨：基於府會關係

雲林縣長張麗善替脫黨參選的斗六市長參選人賴淑娞站台疑涉違紀，國民黨文傳會主委陳以信表示，張麗善基於府會關係，事前已說明原因；談及竹北藍白整合分歧，陳以信強調黨中央高度掌握，黨主席鄭麗文具誠意化解，呼籲雙方冷靜克制；目前嘉義市、宜蘭縣及新竹市等藍白合作皆密切順暢，竹縣狀況不會外溢，整體藍白合大局穩健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。