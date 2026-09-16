花蓮縣長3名參選人政見交鋒 聚焦社福、交通及教育

花蓮縣長參選人政見交鋒，無黨籍魏嘉賢今天提出旅遊金、交通及身心健檢金3項政策；無黨籍張峻針對台9線紅綠燈空等問題，提出解方；國民黨籍參選人游淑貞則聚焦教育政策。

魏嘉賢今天在競選總部舉行首場政見發表會，他說，花蓮縣總預算在財政收支劃分法修法後，每年增加新台幣63億元，規劃12面向的「未來存摺」政策，推出全縣適用、不分年齡都可使用。

首波包含縣內旅遊金每人每年3600元，規劃13鄉鎮市每年一個特色亮點，鼓勵花蓮人在縣內旅遊；交通行動金，每人每年3600元，折抵對外的大眾交通運輸工具費用，且偏鄉有加碼，長輩的敬老卡等原有補貼不受影響。

最後「身心健檢金」分為未滿25歲每年2500元，用於視力、牙齒及心理等科別，25歲以上每年6000元，補足中央未納入的免費健檢項目，包括腹部、頸動脈超音波、心電圖、骨質密度及心理諮商等。魏嘉賢預告，還有9項「未來存摺」將陸續發表。

張峻近日拜訪基層及各鄉鎮市見面會，民眾反映行駛台9線常遇到支線沒車沒行人，車輛空等紅燈問題，因此提出紅燈問題改善專案。

張峻表示，將盤點車流密集路段、南區主要聚落路口，導入AI影像或車流偵測，依時段設置不同時制，低流量支線採感應式放行，規劃幹道連續綠燈，減少不必要停等，同時保留行人、校園與高風險路口安全需求。

張峻提到，近年縣府投入大量預算在智慧交通經費案，問題不是有沒有設備，而是設備能否真正解決民眾每天遇到的問題，安全不能打折，但效率一定可以提升。

游淑貞則聚焦教育政策，除支持花蓮縣府115學年度起推出的公私立高中職學生，每人每學期1萬元就學費用補助及免費營養午餐等，也提出家長、學生、教師及教學環境4大教育戰略。

游淑貞表示，主張提供就學準備金及課後照顧，從幼兒園銜接至高中職；強化AI、雙語學習、山海大教育等特色課程。

教師及教學環境部分，游淑貞說，會增加校務專責人力，提供教師法律支援及午餐指導補貼；推動校園廁所美學、師生宿舍翻新、校體維護補強及智慧安全通學網等。