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影／民進黨行動中常會移師雲林 賴清德喊話全力支持劉建國
民進黨行動中常會下午移師雲林縣麥寮鄉社教園區舉行，黨主席賴清德宣布將擔任劉建國競選總部主委，展現大團結的氣氛。賴清德強調，這場選舉不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非贏不可、一定要贏的選舉。強調將帶領團隊持續推進各項施政計畫，打造讓全民有感的「台灣好生活」。
賴清德表示，他接受劉建國邀請擔任競總主委，中央黨公職也會全力投入。他說，大家都認為這是一場硬戰，但「這場選舉並不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非贏不可、而且一定要贏的選舉！」
賴清德說，雲林縣這幾年重大建設都是立委劉建國努力爭取的，希望鄉親在年底選舉能全力支持並力挺他角逐雲林縣長。
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