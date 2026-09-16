影／民進黨行動中常會移師雲林 賴清德喊話全力支持劉建國

民進黨行動中常會下午移師雲林縣麥寮鄉社教園區舉行，黨主席賴清德宣布將擔任劉建國競選總部主委，展現大團結的氣氛。賴清德強調，這場選舉不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非贏不可、一定要贏的選舉。強調將帶領團隊持續推進各項施政計畫，打造讓全民有感的「台灣好生活」。

賴清德表示，他接受劉建國邀請擔任競總主委，中央黨公職也會全力投入。他說，大家都認為這是一場硬戰，但「這場選舉並不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非贏不可、而且一定要贏的選舉！」

賴清德說，雲林縣這幾年重大建設都是立委劉建國努力爭取的，希望鄉親在年底選舉能全力支持並力挺他角逐雲林縣長。

立委劉建國則以鄰近嘉義縣發展作為對照，批評雲林在產業發展上腳步落後，強調這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役，他承諾一定會做一個清廉、透明的縣長，找回雲林的尊嚴與未來。記者黃仲裕／攝影