公布基隆市港願景雙心 童子瑋：打造西岸國門中心、東岸旅運核心

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天公布對基隆港未來發展的規畫，他說，基隆要重新找回競爭力，就要重新整合「港口、交通、觀光、產業、生活」，將會以「西岸國門中心、東岸旅運核心」為兩大發展主軸，讓基隆港重新成為基隆發展的「市港雙心」。

童子瑋說，東岸目前已經具有一定開發基礎，未來要以現有旅運中心為核心，持續擴充郵輪及旅運量能，並評估在東岸商場以東規劃大型頂棚空間。平時可以提供市民休憩、舉辦活動，遇到跨年或大型節慶時，也能作為演唱會與大型展演場地，讓基隆人不必跨年都往台北跑，也讓更多大型活動留在基隆。

童子瑋表示，西岸則要進一步打造「國門中心」，隨著未來軌道、國道、郵輪等交通節點集中，西岸將成為重要的交通樞紐，他規畫導入海洋生態館，並結合Outlet商場共構，讓「海洋城市」不只是口號，而是轉化成真正具有旅遊吸引力與教育功能的城市品牌。

「北台灣的家庭未來不一定每次都要跑到屏東看海生館，來到基隆，也可以享受兼具觀光、教育與休閒的海洋體驗。」童子瑋表示。

童子瑋認為表示，基隆缺乏足夠的大型旅館與住宿量能。若未來有上千人的商務團體、國際活動或大型展演進入基隆，目前的旅宿條件很難承接。未來市府要主動協助業者找地、提供空間，吸引大型旅宿投資，讓遊客不再只是「來一下就走」或直接前往台北，而是真正願意留在基隆吃飯、住宿與消費。

童子瑋指出，過去他曾前往高雄向高雄市長陳其邁請益，高雄流行音樂中心由中央投入約200億元，幾乎是基隆一年預算。他認為，基隆必須建立更穩定的中央、地方與港務合作模式，將參考高雄經驗推動基隆市政府與港務公司建立制度化合作機制，評估成立共同開發平台或公司，讓港區土地、旅運、商業、觀光與城市建設能夠一起規劃，真正形成「市港同心」的合作關係。

他說，未來的基隆希望成為一座「好住、好玩、好有趣」的城市，也是一座重新找回海港競爭力與市民光榮感的城市。