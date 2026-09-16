莊競程提竹市捷運4年內動工 高虹安秀建設成果

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天提出交通、教育等政見，承諾讓新竹捷運4年內動工。爭取連任的新竹市長高虹安今天出席竹蓮國小校園改善工程啟用典禮，以建設成果爭取支持。

莊競程競選團隊今天發布新聞稿表示，莊競程昨晚與黨籍新竹市議員施乃如、陳建名進行網路直播時表示，新竹公共運輸應重新盤點市民通勤、就醫、採買等路徑，改善公車路網；捷運規劃除市中心外，也應納入香山、南寮等地區交通需求。

莊競程指出，若當選市長將加速新竹捷運可行性研究、綜合規劃及中央與地方行政程序，目標2、3年內完成綜合規劃與核定，第4年進入動工階段。

在人本交通方面，莊競程說，應整合行人空間、公共運輸、號誌及道路配置，進行系統性規劃；教育方面則提出增班、增加就近入學選擇及加速關埔地區教育量能等措施，並推動教師留才、行政減量、心理及特教專業支持等政策。

高虹安今天前往竹蓮國小出席校園整體景觀改善工程啟用典禮，她致詞表示，竹蓮國小鄰近市場及市區重要幹道，校園內有跨棟通行、前後校門人車動線及周邊通學環境等改善需求，市府採整體規劃、分期改善方式，從活動中心、操場、通學步道到此次校園景觀工程陸續推動。

關於工程內容，高虹安指出，此次投入市款逾新台幣4700萬元，完成校門廣場、校內空橋、警衛室周邊通學步道、汽機車棚及球場地坪等改善。

高虹安說，近4年市府依竹蓮國小需求持續投入教育資源，相關工程總經費約新台幣2.9億元，涵蓋活動中心、土地價購、操場、通學步道、教學空間及校園安全等，希望讓校園建設從單點改善走向整體提升。