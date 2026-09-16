沈伯洋拋重建明治橋 北市：116年1月完成重組構想報告

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋「重建明治橋」，台北市長蔣萬安今天說，下個月將邀專家進行工作坊，讓老台北記憶再現。北市工務局表示，預計明年1月完成重組構想成果報告。

台北市長蔣萬安上午出席台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮前接受聯訪，媒體問及沈伯洋提出「重建明治橋」（現中山橋）。

蔣萬安表示，明治橋於光復後改為中山橋，因應往北投、士林的車流拓寬，但因水利問題而拆除，歷屆市府考量其文資價值，保存於再春游泳池。

蔣萬安說，他上任後完成橋梁構建檢測工作，也邀集專家、學者討論重組方案，下個月將邀請專家及相關科系師生進行工作坊，「我們就會用參與式民主的方式，讓老台北記憶再現。」

台北市工務局水利工程處發布新聞稿表示，中山橋興建於日治時期，原為連接敕使道路（今中山北路）與圓山台灣神社的重要通道，位於基隆河圓山瓶頸段，市府因應當時基隆河防洪治理需求，於民國91年採「易地遷建保存」方式拆解，共拆解、保存435塊構件，存放於再春游泳池舊址。

水利處說，中山橋不只是歷史橋梁構件，更承載台北城市發展的重要記憶，推動重組並非從零開始，文化局於109年即完成「歷史建築『中山橋』修復及再利用計畫」，通過文化資產審查；水利處於111年、112年辦理既有橋梁構件檢測，掌握435塊構件保存狀況，將成果納入重組規劃評估。

針對目前重組規劃，水利處表示，秉持「保存歷史、確保防洪、融入城市」原則，除考量文化資產價值，也將檢視防洪治理、公共使用、景觀環境及工程技術等，審慎評估以再春游泳池舊址作為重組地點，務求提出兼具歷史意義與可行性的方案。

水利處說，為擴大各界參與，已於5月21日召開專家學者座談會，8月25日辦理現場走讀活動，預計於10月結合相關科系學生課程辦理工作坊，納入不同世代及專業觀點，並提出初步成果；116年1月辦理重組構想成果說明會，完成成果報告書。

水利處表示，將持續在文化資產保存與城市安全的基礎上，推進中山橋重組工作，讓珍貴的歷史記憶與市民生活、城市空間重新連結。