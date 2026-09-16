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AI民意模擬新北市長選戰 李四川領先蘇巧慧6.4個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
AI民意模擬新北市長選戰，李四川領先蘇巧慧6.4個百分點。聯合報系資料照
AI民意模擬新北市長選戰，李四川領先蘇巧慧6.4個百分點。聯合報系資料照

TPOC台灣議題研究中心公布最新「2026新北市長選舉 AI民意模擬預測」成果，國民黨李四川獲得37.9%的支持度，領先民進黨蘇巧慧的31.5%，雙方差距微幅擴大至6.4個百分點；在個人好感度上，李四川以 36.9% 微幅領先蘇巧慧的 34.0%，呈現投票支持度與好感度同步領先的態勢。

2026九合一選舉

在支持度對決方面，李四川拿下37.9%支持度，蘇巧慧獲31.5%，李領先6.4個百分點，未表態（觀望中＋都不支持）比例仍高達三成（30.6%），顯示選戰流動性與觀望空間依然顯著。

個人好感度方面：李四川好感度為 36.9%，蘇巧慧為 34.0%；兩位都很有好感者占 5.0%、兩位都沒有好感占 7.1%，整體好感淨差（李-蘇）為 +2.9 個百分點。

勝選看好度方面，39.8% 受測代理人看好李四川勝選，28.6% 看好蘇巧慧，16.9% 認為「兩人機會差不多」，另有 14.7% 表示很難說或無法判斷，看好度淨差達 +11.2 個百分點。

在面對突發市政危機與協調中央地方關係的能力評比中，高達44.5%肯定李四川（蘇巧慧獲 28.7%）；在操守清廉與值得信賴度上，亦有43.3%信任李四川（蘇巧慧獲 30.7%），凸顯其工程專業與行政歷練深植人心。

這份調查單位與主持人為TPOC 台灣議題研究中心；計畫主持人陳丕舒；出資者為影響力數據股份有限公司；辦理時間9月15 日；研究母體為新北市符合投票資格之選舉人總數，約333萬5千多人；抽樣與樣本規模為非隨機抽樣，採用獨家「Silicon Sampling 矽基樣本技術」，透過大型語言模型（LLM）依新北市人口之性別、年齡、29行政區結構按比例全數生成 AI 虛擬受眾代理人（AI Agent），有效模擬樣本為 26,771 個代理人進行全受眾普查。

調查為全體 2萬6771個 AI 代理人之普查模擬，不適用常態分配之隨機抽樣機率誤差計算，僅存在模型演算法、情境設定及代理人模擬之系統性偏差。結果由 AI 虛擬受眾模擬產生，旨在反映模型與社群語意環境下虛擬人口之意向趨勢與政情兵推，非針對真實選民之電話或實體抽樣民調。

李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 AI

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