張麗善替脫黨斗六市長參選人站台 國民黨：基於府會關係

雲林縣長張麗善替脫黨參選的斗六市長參選人賴淑娞站台疑涉違紀，國民黨文傳會主委陳以信表示，張麗善基於府會關係，事前已說明原因；談及竹北藍白整合分歧，陳以信強調黨中央高度掌握，黨主席鄭麗文具誠意化解，呼籲雙方冷靜克制；目前嘉義市、宜蘭縣及新竹市等藍白合作皆密切順暢，竹縣狀況不會外溢，整體藍白合大局穩健。

針對張麗善為脫黨的斗六市長參選人站台，陳以信說，雲林地區選情激烈，張麗善基於府會關係，為特定的候選人站台，事前已經跟國民黨的提名人有充分說明原因。在選舉過程當中的考紀事項，處理程序一定是由縣市黨部依照黨員行為規範，就違紀參選或是助選的行為，地方召開考紀會研處後，才會再提報到中央考紀會處理。

竹北藍白分裂，國民黨前立委林為洲曾表示，地方態度是希望黨中央做出抉擇，地方才能有所遵循，也才能向支持者交代，不過黨主席鄭麗文就是不接球。對此，陳以信說，藍白在22縣市的合作，大局相當穩健，合作的格局仍在、氣氛也在。

陳以信說，針對竹北地區、新竹縣地區藍白合的情況，國民黨高度掌握。上次的中常會中，鄭麗文也表達會用最大的耐心、誠意來化解處理相關問題。在竹北、新竹縣，雙方都能冷靜一下，少說兩句，三思而後行，絕對會對新竹縣局勢有最大幫助。

陳以信強調，藍白合在全國其他地方，可說進行相當順暢。以嘉義市為例，民眾黨參選人張啓楷跟嘉義市長黃敏惠，合作相當密切，國民黨在嘉義市也全力協助張啓楷勝選；新竹市長高虹安登記參選是由鄭麗文以及民眾黨前主席柯文哲共同陪同，全力配合新竹市輔選工作。

陳以信指出，在宜蘭縣，看到民眾黨陳琬惠跟國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，合作密切，團隊作戰穩健。至於其他縣市，例如高雄市、台南市、桃園市，甚至新北市或台北市，因民眾黨沒有縣市長參選人，因此國民黨籍縣市參選人也跟民眾黨議員提名人有密切合作，全力協助。

陳以信重申，藍白合在大局上相當穩健，在許多縣市的氣氛健康且正常，全力合作爭取勝選。新竹縣的狀況並不會外溢到其他縣市。