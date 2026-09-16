吳秀華、陳瑩談台東願景…藍攻「三共好」 綠拋「青年返鄉、雙基地」

2026台東縣長選戰持續升溫，國民黨參選人吳秀華、民進黨參選人陳瑩近日分別接受專訪，從青年返鄉、產業發展、長者照顧到地方特色等面向，分享對台東未來治理的想法。吳秀華提出「一心二軸三共好」架構，陳瑩則提出「方便回家、長者安心、台東人感到驕傲」願景。

吳秀華受專訪表示，台東發展不能因政黨或人選更替而中斷，將在既有觀光品牌、慢經濟及產業基礎上持續升級。她提出「一心二軸三共好」，以強化經濟韌性與生活韌性為核心，朝世代全齡、產業環境及樂業安居共好發展。

針對青年外流，吳秀華表示，未來規畫成立青年事務專責單位，整合就業、創業、住宅、育兒及人才培育資源，並透過觀光、農業、文化及地方創生串聯產業鏈，讓人潮進一步轉化為產值及工作機會。她也提出全齡照顧政策，從托育、教育、醫療、長照到弱勢照顧，強化社會支持網絡。

吳秀華並表示，日前舉辦縣政願景論壇，是希望將教育、交通、農業、青年及社福等領域的專業與基層意見納入縣政規劃，提出「築夢青年、全齡健康、溫馨社福」等十大縣政主軸。

陳瑩接受專訪則提出台東願景，將「方便回家、長者安心、台東人感到驕傲」列為方向。她表示，青年返鄉除了工作，居住也是關鍵，未來將提出購屋補助及加碼租金補貼構想，減輕青年居住負擔；產業部分則鎖定農業、觀光及地方創生，並強調水利建設與農特產品電商行銷。

在城市及人才發展方面，陳瑩提出建立「運動發展基地」及「音樂原創基地」，透過場館整合、老舊設施升級及賽事活動，帶動運動觀光與地方經濟，同時提供音樂人才更多展演及發展機會。她也表示，希望以台東特色與人才為基礎，讓年輕人願意回來、長者安心生活，並讓台東人對家鄉更有認同感。