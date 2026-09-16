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穿防彈衣跑步遭國台辦嗆譁眾取寵 沈伯洋競辦：通緝威脅已非一日

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日出訪日本被網友發現穿著防彈背心跑步，沈稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全，遭國台辦怒批「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。沈伯洋競辦表示，沈遭大陸通緝、制裁已非一日，甚至揚言「採取一切必要措施」、「終身追責」，這種威脅無法等閒視之，但不會因威脅停下腳步，會繼續為台北努力。

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沈伯洋近日出訪日本，在東京街頭跑步時被發現穿著防彈背心，稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今在例行記者會上表示，對列入台獨頑固分子清單者「絕不姑息」，將採取一切必要措施依法懲治、終身追責，對沈穿防彈背心一事，朱更痛批，個別人士頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。

對此沈伯洋競選辦公室發言人林昱彤指出，當一個政權公開揚言將「採取一切必要措施」、「終身追責」，任何人都無法將這樣的威脅等閒視之。沈伯洋遭大陸通緝、制裁已非一日，無論出訪美國或日本，團隊皆會依據專業安全評估，採取必要的維安措施。這並非渲染恐慌，而是審慎面對客觀存在的風險，善盡應有的安全責任。

林昱彤強調，外在威脅不會影響沈伯洋為台北市民服務的決心。既定行程照常進行、該做的事情也會持續推動；沈伯洋不會因為威脅停下腳步，仍將持續傾聽市民的聲音、提出城市願景，繼續為台北的未來努力。

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日出訪日本被網友發現穿著防彈背心跑步，沈稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全，遭國台辦怒批「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。圖／聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日出訪日本被網友發現穿著防彈背心跑步，沈稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全，遭國台辦怒批「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。圖／聯合報系資料照

國台辦 沈伯洋 通緝 2026九合一選舉 台北市選舉

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