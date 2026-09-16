沈伯洋掃街擠爆公館商圈 藍議員點隱憂籲支持者：颳風下雨都要投蔣萬安

民進黨台北市長參選人沈伯洋人氣高漲，掀起「洋流」，昨天到公館夜市人潮爆滿，而國民黨議員楊植斗也直言，雖然未必都是當地人但人潮很多，更讓沈建立自信心，呼籲藍營支持者要慎防，不要認為穩贏就不出來投票，「刮風下雨都要堅定支持蔣萬安」。

沈伯洋昨天晚間公館夜市掃街拜票，下午就開始有支持者到場等候，傍晚愈來愈多人聚集排隊，僅管沈還未到場，現場民眾手搖旗幟、高舉看板，不停高喊「我們的市長」、「台北的市長」、「沈伯洋凍蒜」等口號，氣氛相當熱絡，不只道路兩側擠滿支持者，就連住戶都從窗外探來出來看，人數至少數百人。

楊植斗說，昨天沈伯洋在公館商圈人真的很多，雖然來的人未必都是台北市民，但已經建立起沈伯洋的自信心，藍營不可不慎，呼籲選民千萬不要覺得蔣穩贏就不出來投票，要有危機意識，不管刮風下雨都要堅定支持蔣，繼續將政績推展下去。