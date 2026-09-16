聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋掃街擠爆公館商圈 藍議員點隱憂籲支持者：颳風下雨都要投蔣萬安
民進黨台北市長參選人沈伯洋人氣高漲，掀起「洋流」，昨天到公館夜市人潮爆滿，而國民黨議員楊植斗也直言，雖然未必都是當地人但人潮很多，更讓沈建立自信心，呼籲藍營支持者要慎防，不要認為穩贏就不出來投票，「刮風下雨都要堅定支持蔣萬安」。
沈伯洋昨天晚間公館夜市掃街拜票，下午就開始有支持者到場等候，傍晚愈來愈多人聚集排隊，僅管沈還未到場，現場民眾手搖旗幟、高舉看板，不停高喊「我們的市長」、「台北的市長」、「沈伯洋凍蒜」等口號，氣氛相當熱絡，不只道路兩側擠滿支持者，就連住戶都從窗外探來出來看，人數至少數百人。
楊植斗說，昨天沈伯洋在公館商圈人真的很多，雖然來的人未必都是台北市民，但已經建立起沈伯洋的自信心，藍營不可不慎，呼籲選民千萬不要覺得蔣穩贏就不出來投票，要有危機意識，不管刮風下雨都要堅定支持蔣，繼續將政績推展下去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。