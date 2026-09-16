沈伯洋掀「洋流」洗公館？網傳蔣萬安這場影片：這才是真萬安旋風

民進黨北市長參選人沈伯洋昨到公館商圈拜票，人潮擠爆，不過今社群Theards上，有網友放出周邊外圍人潮的空拍照，直言「本質很空虛」；還有網友在Threads放上蔣萬安昨出席旅館公會中秋餐會影片，稱「脆好多洋桃洗公館...看了想笑，比起人人手拿旗子標語擺明動員的假洋流，這才是真萬安旋風。」

年底選戰倒數73天，台北市長蔣萬安結束議會總質詢後，選舉行程增加，白天市政行程後，蔣萬安晚上拜票行程滿滿，就有網友放出蔣萬安昨天出席台北市旅館公會的拜票現場影片，現場蔣萬安逐桌敬酒，還有網友在社群貼文說，原本在對面，(蔣萬安)硬是繞過桌椅「翻山越嶺」只為了跟我握手，決定要遷戶口來投票了，「哈！師奶殺手級的魅力。」

現場許多民眾高喊「蔣萬安喊凍蒜」、「蔣萬安我愛你」，場面相當熱，讓網友貼文稱「這才是真萬安旋風」。