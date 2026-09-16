被國台辦稱台獨分子 沈伯洋競辦：恰好回應外界關切

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日穿防彈背心，中國大陸國台辦發言人聲稱決不姑息台獨頑固分子，沈伯洋競辦今天表示，國台辦言論，恰好回應外界對沈伯洋穿防彈背心的關切。

針對民主進步黨台北市長參選人沈伯洋赴日穿著防彈背心，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會回應媒體提問聲稱，對於清單在列的「台獨頑固分子」絕不姑息，將採取一切必要措施，對其「依法懲治、終身追責」。

沈伯洋在2024年10月14日被國台辦列入「台獨頑固分子」清單；2025年6月中國大陸方面又將制裁範圍擴及至其父親與關聯企業。沈伯洋日前到日本東京「體驗跑者生活」，被發現運動服底下穿著防彈衣，引起關注。

針對國台辦評論沈伯洋赴日穿著防彈背心一事，沈伯洋競選辦公室發言人林昱彤今天在群組透過文字表示，國台辦言論，恰好回應外界近日對沈伯洋穿防彈背心的關切。

林昱彤指出，當一個政權公開揚言將「採取一切必要措施」、「終身追責」，任何人都無法將這樣威脅等閒視之。

她說，沈伯洋遭中國通緝、制裁已非一日，無論出訪美國或日本，團隊皆依專業安全評估，採取必要維安措施。這非渲染恐慌，是審慎面對客觀存在風險，善盡應有安全責任。

林昱彤表示，外在威脅不影響沈伯洋為台北市民服務的決心，既定行程照常進行、該做的事也會持續推動；沈伯洋不因威脅而停下腳步，將持續傾聽市民的聲音、提出城市願景，繼續為台北的未來努力。