雲林綠營整合 賴清德親任劉建國競總主委、蘇治芬擔任總督導助攻

民進黨行動中常會今天在雲林縣麥寮鄉舉行，助攻雲林選情，現場公布雲林縣長參選人劉建國競選團隊，主席賴清德總統親任競選總部主任委員，前雲林縣長蘇治芬擔任總督導，蘇治芬的子弟兵施克和、林源泉及丁彥哲擔任副主委、許根尉擔任總協調長，展現雲林大團結氣勢。賴清德總統強調，這場選舉不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非贏不可、一定要贏的選舉。

民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，挑戰國民黨提名的張嘉郡，外界關注劉建國、蘇治芬的裂痕多年來未能縫合，劉在被徵召後，曾說要邀請蘇治芬擔任團隊重要角色，但蘇治芬上周受訪透露沒有接到劉建國邀請，還反問「這我能自己開口嗎？」更讓綠營地方焦慮，憂心內部未能整合，將影響選情。

今賴清德總統在行動中常會當場公布將擔任劉建國競選總部主委，蘇治芬擔任總督導，黃銘得蘇治芬的子弟兵施克和、林源泉及丁彥哲擔任副主委、許根尉擔任總協調長，展現綠營大團結氣勢。劉建國更以「感謝為雲林打拚數十年，為雲林奠定很好的根基」來介紹蘇治芬。

蘇治芬致詞時砲火猛攻雲林縣長張麗善，批評雲林近10年原地踏步、進步緩慢，指張家的強項是過度美化自己。她質疑前縣長李進勇任內爭取的台西綠能園區在張麗善上任後退回，高鐵站旁9公頃土地由原先規畫的展覽會館等用途，改作環保局辦公大樓，未能發揮土地帶動產業及人流的效益。她說，這場選戰不只是劉建國個人的勝負，而是攸關全雲林人民的勝利。

劉建國則以鄰近嘉義縣發展作為對照，批評雲林在產業發展上腳步落後，強調這場選舉是縣民政治對抗家族政治的一役，他承諾一定會做一個清廉、透明的縣長，找回雲林的尊嚴與未來。

賴清德表示，他接受劉建國邀請擔任競總主委，中央黨公職也會全力投入。他說，大家都認為這是一場硬戰，但「這場選舉並不是歷史上最困難的一場選舉，這場選舉是非贏不可、而且一定要贏的選舉！」

他說，劉建國從基層民代、議員一路到5屆立委，是基層出身、代表廣大民意；對手則代表特定家族。他強調，「雲林是大家的雲林，不是張家的雲林！」

賴清德並表示，近年中央持續投入雲林重大建設，包括台大醫院雲林分院虎尾院區擴建，醫療大樓投入數十億元預算，都是劉建國一次又一次帶著中央首長實地勘查、爭取建設，蘇治芬也積極協助。他說，中央從來沒有大小眼，只要地方首長有遠見、願意配合，中央一定全力支持。

賴清德最後呼籲雲林支持者團結一致，讓縣長、議員、鄉鎮市長等各級選舉「打出全壘打」，讓雲林大步向前，並力拚11月28日選戰。