徐欣瑩質疑竹北東區市場延宕 朝方指提升建設品質

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室今天說，竹北東區市場變更後至今工程延宕，且經費從5.5億元增至14億元；民進黨竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方競辦說，重新規劃是為提升建設品質。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，竹北東區市場改建案原在前市長何淦銘任內定案，預計於2024年9月落成啟用，在鄭朝方上任後重新規劃，原已準備的建材另行處置，且經費從新台幣5.5億元增至14億元，至今改建案仍未完成。

徐維遠指出，若重新規劃能有具體成果，市民可以檢驗，但質疑東區市場改建進度延宕、增加經費，並認為竹北市公所應向市民說明相關規劃及預算使用情形。

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，公共建設「不是有做就好，而是要做到位」，重大建設應隨城市發展需求重新審視，不能因前朝已規劃，就不再檢討調整。

羅子淮指出，竹北東區市場攸關未來數十年城市發展，鄭朝方重新檢視規劃，是希望提升整體建設品質，若徐欣瑩關心東區市場，應協助爭取中央經費，而非在選舉期間進行政治攻防。