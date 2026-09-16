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李四川提建跨河景觀橋 蘇巧慧：應改善現有自行車道

中央社／ 新北16日電

國民黨新北市長參選人李四川昨天提出將在三重與大稻埕間規劃跨河景觀橋。民進黨參選人蘇巧慧認為，應改善忠孝橋與台北橋現有自行車道，讓民眾有更多停留駐足處。

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蘇巧慧今天上午與多位議員參選人前往板橋國泰市場掃街拜票，隨後前往土城德興宮參加團拜祈求平安，接受媒體聯訪時被問到，對於李四川要在三重忠孝碼頭至北市大稻埕間興建行人及自行車專用景觀橋的看法。

蘇巧慧說，休閒自行車主要目的並非追求通勤速度，而是沿途能否有更多遊憩、值得停駐的地方。她認為應改善忠孝橋與台北橋現有自行車道，包含整理雜草、沿途設立停車、打氣場所，讓自行車運動更方便。

蘇巧慧強調贊成建設，但不應只重視點和點，而要重視面和面之間的整合。休閒自行車道應設有更多停留、駐足處，她以之前提出「新皇冠海岸計畫」為例，將針對自行車每5公里設置智慧駐車間，她認為這才是最好的方式。

李四川今天則前往烏來出席新北市山地原住民議員參選人何應明聯合競選總部成立大會，承諾若擔任市長將落實「四大原力」政見，包括加速興建原住民族專屬社宅，設置新北原住民族文化園區等，持續推動烏來在地建設。

此外，針對對手蘇巧慧日前提出將成立都更局加速都市更新，李四川說，都更處是他擔任台北縣副縣長時成立，現已有單一窗口處理。現行都更問題在於基準容積太低、行政效率審查太久，以及能否加速協調才是最重要的部分。

李四川說，未來他若當選，會親自擔任召集人，結合各局處解決問題，加速審查工作，並要求城鄉局檢討29個行政區的容積。

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