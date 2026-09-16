民調差距拚到個位數？揪團返國挺何欣純 亞洲台商喊：決戰中台灣

亞洲台灣同鄉會包括馬來西亞、菲律賓、日本及印尼台商今拜訪民進黨台中市長參選人何欣純。多名台商推估，何與對手國民黨參選人江啟臣民調「差距拚到個位數」，決戰中台灣，眾人一定返國投票，並肯定何的政見，追問何當選後「普發現金要發多少？」何欣純答，「投票前一定會講」。

亞洲台灣同鄉會總團長林凱民、馬來西亞會長劉惟祥、菲律賓會長白適榮及印尼台商、國策顧問賴維信今率數十名台商赴何欣純競總，拜會何欣純。

受到何欣純、競總主委蔡其昌、民進黨台中市黨部主委許木桂、台中市議會民進黨團總召周永鴻及議員林德宇、張家銨，以及議員參選人何翊綾、陳映辰、陳怡潔，詹智翔，曾咨耀，簡嘉佑等人熱情迎接，眾人高喊「阿純凍蒜！」

何欣純說，台中擁有完整產業聚落與發展條件，未來應以「準首都格局」擘劃城市發展，並以「三個第一、一個大」為目標，包括捷運路網拚全國效率第一、產業智慧升級世界第一、全齡照顧六星福利全國第一，以及推動台中國際大機場建設，讓台中接軌國際。

多名台商紛紛發言表示，台中有機會成為台灣準首都，人在國外選舉不缺席，一定會回來投票，海外齊心支持何欣純、團結大台中。

菲律賓會長白適榮肯定何欣純啟動黃金十字路網、敬老愛心卡大升級等政見，並當場詢問何欣純，「若就任市長，承諾財政健全就普發現金，看要發多少？」何欣純立即回答，「投票前一定會講」。