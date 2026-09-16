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台9線不能「一路停、一路等」 花蓮縣長參選人張峻提政策改善紅燈空等

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長參選人張峻今天提出「台9線空等紅燈問題改善專案」，讓台9線更順暢，避免不必要的停等。圖／張峻服務處提供
花蓮縣長參選人張峻今天提出「台9線空等紅燈問題改善專案」，讓台9線更順暢，避免不必要的停等。圖／張峻服務處提供

台9線是花蓮縣交通骨幹，無黨籍縣長參選人張峻今天提出「台9線空等紅燈問題改善專案」，要導入AI偵測，盤點流量，在安全的前提下，規畫幹道連續綠燈模式，減少不必要停等。

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張峻表示，他近日密集走訪各鄉鎮鎮，基層民眾反映，行經台9線時常遇到支線沒人也沒車，主線道卻仍需等完整個紅燈，且因號誌連鎖性不佳，往往是「一路停一路等」。

張峻說，縣府從2020年起投入經費推動號誌履歷、時制重整、交通大數據及雲端智慧交控等，還有去年的花蓮縣號誌時制設計及控制管理計畫投入2千多萬元，另有4年總經費1億8000萬元的台灣東部AI智慧運輸數據中心建置計畫也在推動中，問題是民眾很無感。

他提出「台9線空等紅燈問題改善專案」，盤點車流量，再導入AI影像或車流偵測，可區分尖峰、離峰、平假日等不同時段，對於低流量的支線採感應式放行；他說，改善專案以安全為最高原則，並依合法速限規畫，讓幹道可以連續綠燈減少不必要停等，但也要兼顧行人、校園與高風險路口的安全。

張峻說，台9線是省道，雖然主要由公路局管理，但也有部分號誌是縣府管養與控制，中央與地方應建立協調機制，不能各做各的。

張峻 紅燈 花蓮 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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