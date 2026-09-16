花蓮縣長參選人魏嘉賢推未來存摺首波3本曝光 縣民每年最高1.32萬元

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢主打「未來存摺」政策，今天公布首波三本「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」，縣民每年可用萬餘元；全數12本存摺加起來，花蓮人從出生到老，上看150萬元。

魏嘉賢今天表示，花蓮近年面臨自然災害影響對外交通，年輕人外流，人口結構高齡化、觀光發展停滯等問題，讓花蓮停在原地，他要朝「人生、安全、交通、觀光、智慧、族群」六大面向推動，其中「人生向前」排第一，具體政策就是未來存摺。

第一波三本存摺全縣適用、不分年齡，縣內旅遊金每人每年3600 元用在縣內觀光旅宿，鼓勵縣民在縣內旅遊，讓這筆錢可以留在花蓮；交通行動金同樣每年3600元，搭車、搭船、搭飛機都能折抵，長輩的敬老卡照樣領，原有補助不打折；身心檢健金未滿25歲每年3600 元，不與公費疫苗; 中央兒童健檢重覆，25 歲以上每年 6000 元，補中央免費檢健沒有的項目，3本存摺加總，每人每年至少1萬800 元，25 歲以上每年1萬3200 元。

他說明，存摺記的是額度，並非領現金，核銷一開始使用現有票證與店家系統，後續逐年升級；強調3本存摺都不會影響縣民現有的福利補助。

魏嘉賢說，財源來自財劃法修法後，花蓮每年實際多63億元，且每一年都會進來，他擔任過4屆議員、2屆花蓮市長，也編列過預算，很清楚普發一次錢就沒有了，但存摺可以存一生。接下來還有安心生養金、營養成長金、未來教育金、青年圓夢金、專業留才金、安居成家金、家庭喘息金、銀髮樂活金與寵物守護金等9本存摺，將持續公布。