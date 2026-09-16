快訊

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

社工陳尚潔判刑2年！二審首開庭場面混亂 剴剴戰士齊吼重判

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣長參選人魏嘉賢推未來存摺首波3本曝光 縣民每年最高1.32萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天提出「未來存摺」政見，公布首波3本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天提出「未來存摺」政見，公布首波3本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢主打「未來存摺」政策，今天公布首波三本「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」，縣民每年可用萬餘元；全數12本存摺加起來，花蓮人從出生到老，上看150萬元。

2026九合一選舉

魏嘉賢今天表示，花蓮近年面臨自然災害影響對外交通，年輕人外流，人口結構高齡化、觀光發展停滯等問題，讓花蓮停在原地，他要朝「人生、安全、交通、觀光、智慧、族群」六大面向推動，其中「人生向前」排第一，具體政策就是未來存摺。

第一波三本存摺全縣適用、不分年齡，縣內旅遊金每人每年3600 元用在縣內觀光旅宿，鼓勵縣民在縣內旅遊，讓這筆錢可以留在花蓮；交通行動金同樣每年3600元，搭車、搭船、搭飛機都能折抵，長輩的敬老卡照樣領，原有補助不打折；身心檢健金未滿25歲每年3600 元，不與公費疫苗; 中央兒童健檢重覆，25 歲以上每年 6000 元，補中央免費檢健沒有的項目，3本存摺加總，每人每年至少1萬800 元，25 歲以上每年1萬3200 元。

他說明，存摺記的是額度，並非領現金，核銷一開始使用現有票證與店家系統，後續逐年升級；強調3本存摺都不會影響縣民現有的福利補助。

魏嘉賢說，財源來自財劃法修法後，花蓮每年實際多63億元，且每一年都會進來，他擔任過4屆議員、2屆花蓮市長，也編列過預算，很清楚普發一次錢就沒有了，但存摺可以存一生。接下來還有安心生養金、營養成長金、未來教育金、青年圓夢金、專業留才金、安居成家金、家庭喘息金、銀髮樂活金與寵物守護金等9本存摺，將持續公布。

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天提出「未來存摺」政見，公布首波3本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天提出「未來存摺」政見，公布首波3本存摺「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」內容。記者王燕華／攝影

存摺 魏嘉賢 花蓮 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉縣長者健保補助未通過 翁章梁：任期剩不到百天不宜決定

新竹市長選戰 高虹安推民生福利、莊競程提教育交通

企業搶救人口大作戰／第一金一胎最高給25萬 催生從「生一筆」變「養六年」

嘉市府擴大福利 65歲以上長者下月起享健保補助

相關新聞

藍營全國多處選情苦戰…盧秀燕被指要「鳴槍」 她語帶玄機回應

年底選舉倒數，藍營在多個縣市選情傳出警鐘，外界希望台中市長盧秀燕「鳴槍」領跑。盧今天表示，距離卸任還有3個多月，會把大部分的心力與時間放在市政工作，不過光是台中好也不行，外縣市也要好，她會整體的、一併關心年底的地方大選。

學者認為民進黨不樂見雙城順利 「不封殺」大陸官員才意外

雙城論壇預計12月舉辦，陸委會二度封殺雙城籌辦的踩線團層級。國民黨議員秦慧珠認為，意料中事；學者也認為，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，應說「不封殺」才是意外。今年選舉年，雙城議題影響北市長選舉？藍營認為，蔣沈多次談雙城各有不同論述，「選民就是各取所需」對選情影響不大。

民調差距拚到個位數？揪團返國挺何欣純 亞洲台商喊：決戰中台灣

亞洲台灣同鄉會包括馬來西亞、菲律賓、日本及印尼台商今拜訪民進黨台中市長參選人何欣純。多名台商推估，何與對手國民黨參選人江啟臣民調「差距拚到個位數」，決戰中台灣，眾人一定返國投票，並肯定何的政見，追問何當選後「普發現金要發多少？」何欣純答，「投票前一定會講」。

台9線不能「一路停、一路等」 花蓮縣長參選人張峻提政策改善紅燈空等

台9線是花蓮縣交通骨幹，無黨籍縣長參選人張峻今天提出「台9線空等紅燈問題改善專案」，要導入AI偵測，盤點流量，在安全的前提下，規畫幹道連續綠燈模式，減少不必要停等。

花蓮縣長參選人魏嘉賢推未來存摺首波3本曝光 縣民每年最高1.32萬元

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢主打「未來存摺」政策，今天公布首波三本「縣內旅遊金、交通行動金與身心健檢金」，縣民每年可用萬餘元；全數12本存摺加起來，花蓮人從出生到老，上看150萬元。

竹北東區市場挨批空轉 公所：前朝規畫不佳、上月取得建照

新竹縣長選情升溫，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天表示，民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方在竹北東區市場改建，他上任市長後執意推翻原案，經費更從5.5億暴增到14億，不但強迫竹北市民買單，更讓整個市場改建案進度歸零、4年空轉，讓市民大失所望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。