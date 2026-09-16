竹北東區市場挨批空轉 公所：前朝規畫不佳、上月取得建照

新竹縣長選情升溫，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天表示，民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方在竹北東區市場改建，他上任市長後執意推翻原案，經費更從5.5億暴增到14億，不但強迫竹北市民買單，更讓整個市場改建案進度歸零、4年空轉，讓市民大失所望。

對此，竹北市公所主秘陳家緯回應，前朝規畫的東區市場，在可使用容積率240%的條件下僅規畫使用 30%、興建一樓半，而城市一直發展，需求已經改變，市公所滾動式的調整。舉一個例子，天后宮旁的公有立體停車場，其實是可以再多增加一層，現在明顯停車位不足了，現在再增蓋，便費時費資源。

陳家緯說，市長鄭朝方上任後，堅持建設「不只要做到，更要做好」，主張公共空間必須要永續並且精準使用，因而重新規畫，將容積率拉高，引進國際知名「荷蘭鹿特丹市場」設計團隊 MVRDV 與台灣郭恆成建築師事務所跨國合作，打造具國際視野的水岸市集。

全新水岸市集規畫為地下3層、地上5層建築，結合現代化傳統市場、精緻熟食市集、農創與文創展售、親子場域及地下停車場，對準民眾需求，全面提升市民生活品質。目前市公所已成功爭取中央補助近2億元，「經過接近2年，新竹縣政府漫長的都審與建照、五大管線申請」，終於在1個月前「順利」取得建築執照，後續將依法展開工程招標作業。

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮也說，「公共建設不是有做就好，而是要做到位。」並反問擔任這麼久公職的徐欣瑩，如果認為重大建設案不需審視檢討，只要前朝已規畫、工程往前走，接任後蕭規曹隨就好，「那縣民為什麼要選你？」

羅子淮表示，新竹縣總圖書館當年投入鉅額公帑興建，卻因金屬屋頂遭質疑如「鐵皮屋」，縣府後續再投入經費優化外觀。他認為，若當初規畫完善，就不必多花納稅人的錢，這也顯示民眾在意的是公共工程「有沒有蓋好」，而不只是「有沒有蓋」。