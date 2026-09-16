挺進烏來挺原民 李四川拋四大原力政見有專屬社宅、提高全原運獎金

國民黨新北市長參選人李四川今出席何應明烏來聯合競選總部成立大會，許多族人到場相挺，李四川強調，若年底擔任市長會全力落實「四大原力」政策，包括加速興建原住民族專屬社宅、設置原住民族青創基地、設置新北原住民族文化園區，提高全國原住民族運動會選手及教練獎勵金等政見。

李四川今前進烏來區，在步入會場前途經烏來老街，現場鄉親熱情與他合照，凍蒜聲不斷。在致詞時他以泰雅族語「Lokah su」(你好)向全場原民鄉親問候，也笑說「參與選舉六個月，講的話大概是六十年的份，今天已經沒聲音了！」但看到原住民鄉親的熱情支持，心中只有滿滿的感動與感謝。

今日活動現場氣氛熱烈，立法委員盧縣一、羅明才、新北市議員劉哲彰、陳儀君、黃心華及平地原住民議員候選人吳國譽、議員候選人游皓麟、台北市議員候選人李傅鈺婷、前立法委員孔文吉等人都到場共襄盛舉，而金曲獎最佳重唱組合、原民歌手北原山貓吳廷宏也到場熱力開唱、表達力挺。

李四川致詞時也提及，過去在台北縣服務及新北市副市長任內，與地方攜手推動烏來立體停車場、攬勝大橋改建與南勢溪溫泉管線整頓等建設，未來擔任市長，將持續解決烏來自來水供應、桶後溪邊坡強化及防汛工程，讓周邊商家與居民的安全更加提升，全力減少豪雨帶來的坍方隱憂。

針對原住民族權益，李四川表示，他已提出四大原力政見，目標讓「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」，包括加速興建原住民族專屬社宅，強化原民租屋與居住支持；設置新北原住民族文化園區、升級原力廣場功能，打造北台灣最具規模的原民文化基地及傳承核心據點；成立原住民青年團、設置原住民青創基地，協助原民青年創業及發展；持續提高全原運獎金、個人冠軍獎金提升至18萬元，並設置原住民傳統運動站，打造全民參與的原民運動環境。

國民黨新北市長參選人李四川今出席何應明烏來聯合競選總部成立大會，許多族人到場相挺，他再提「四大原力」政策爭取支持。記者曾原信／攝影