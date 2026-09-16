首波小物大公開！何欣純攜蔡其昌穿球衣、戴純字帽 網路限定搶年輕票

選戰進入倒數，民進黨台中市長參選人何欣純今公布首波競選募款感恩小物，並與競總主委蔡其昌穿上「TEAM TAICHUNG球衣」，展示「跑跑純應援巾」、「台中純網袋」，以及感恩大全套專屬的白色「純」字帽，網路限定200套，上午11時28分準時上線，搶攻年輕族票源。

何欣純今早與蔡其昌穿上「何欣純TEAM TAICHUNG球衣」，共同展示「跑跑純應援巾」、「台中純網袋」、白色「純」字帽。何欣純還化身Model，試戴帽子、試背網袋，展現募款小物的日常穿搭。此次採網路捐款限定，同步在官方LINE、官網及社群粉專上線。

何欣純說，「何欣純TEAM TAICHUNG球衣」，以綠色搭配黑色拼接，胸前印上TAICHUNG字樣；「台中純網袋」以亮粉色提把、透視網布搭配粉紫色塊與白色純字標誌，呈現輕巧、時尚的視覺。白色「純」字帽則以簡潔帽型搭配粉色標誌，僅隨「何欣純募款感恩大全套」提供。

何欣純強調，本次募款感恩小物分為四款，A款捐款滿3000元可獲得「何欣純TEAM TAICHUNG球衣」；B款捐款滿888元可獲得「跑跑純應援巾」；C款捐款滿321元可獲得「台中純網袋」；D款捐款滿5000元可獲得「何欣純募款感恩大全套」，包含球衣、應援巾、網袋及白色「純」字帽，首波限量200組。

蔡其昌說明，先前看到許多「純粉」敲碗，甚至只要看到棒球服就標記Tag他，他接下主委後，加速設計製作，希望支持者早一點拿到；此次小物結合何欣純的競選主視覺與「純」字標誌，兼具設計感與實用；「跑跑純」的跑步意象，來自何欣純認真跑遍台中身影，團隊將依預購情形接續推出第二波，讓更多支持者有機會參與。

何欣純（左）今公布並展示首波競選小物，TEAM TAICHUNG球衣、跑跑純應援巾、台中純網袋，以及白色「純」字帽。記者趙容萱／攝影