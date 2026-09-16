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陳怡君、朱政騏參選！民進黨優勢區陷危機 黨部：誤導者將採法律途徑

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
面對分裂，賴俊翰表示，新人本來知名度就比較不夠，加上沒有現任的優勢，會比較危險、緊張一點。記者洪子凱／攝影
面對分裂，賴俊翰表示，新人本來知名度就比較不夠，加上沒有現任的優勢，會比較危險、緊張一點。記者洪子凱／攝影

年底大選倒數，北市中山、大同選區過去是民進黨傳統優勢區，不過此次面臨分裂危機，除了既有4席外，還面臨陳怡君朱政騏分票，綠營參選人賴俊翰表示今舉辦競總成立大會，包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、黨部主委吳沛憶均到場力挺，吳也強調，該選區沒有分票空間，若有其他參選人讓選民誤導提名，絕對採取法律途徑。

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中山大同雖為綠營優勢選區，不過此次面臨分裂危機，民進黨該選區共提名4席包含現任議員林亮君、顏若芳、新人林子揚、賴俊翰外，涉助理費遭停權的現任議員陳怡君及共諜案遭起訴參選人朱政騏兩人皆無黨登記參選，先前更有民眾發現兩人競選元素疑仍保留黨徽及沈伯洋照片，民進黨北市黨部更發聲明強調，若有冒用黨徽者將採取法律途徑。

賴俊翰今舉辦競總成立大會也邀清沈伯洋、立委吳思瑤、吳沛憶等人出席，而這也是沈伯洋出席第一場議員競總成立大會，沈在台上也稱，賴俊翰過去是運動選手體力驚人，趕場沒有問題，更能用自己親身經驗，未來在議會對於市府政策、審預算有更專業見解。

而沈伯洋也被問到會不會擔心黨徽、照片遭使用會有疑慮，沈伯洋表示，民進黨在這邊提名就是四席，就是全力輔選這四席能夠全壘打；黨部主委吳沛憶表示，該選區傳統絕沒有分票空間，假設有其他參選人讓選民誤導民進黨提名，造成選票流失就會非常危險，黨部已舉法律諮詢小組，未來非黨提名的參選人使用黨徽，一定會採取法律途徑。

賴俊翰表示，新人本來知名度就比較不夠，加上沒有現任的優勢，會比較危險、緊張一點。

年底大選倒數，北市中山、大同選區過去是民進黨傳統優勢區，不過此次面臨分裂危機，除了既有4席外，還面臨陳怡君、朱政騏分票，吳沛憶強調，該選區沒有分票空間，若有其他參選人讓選民誤導提名，絕對採取法律途徑。記者洪子凱／攝影
年底大選倒數，北市中山、大同選區過去是民進黨傳統優勢區，不過此次面臨分裂危機，除了既有4席外，還面臨陳怡君、朱政騏分票，吳沛憶強調，該選區沒有分票空間，若有其他參選人讓選民誤導提名，絕對採取法律途徑。記者洪子凱／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 議員 陳怡君 朱政騏

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