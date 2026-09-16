影／江啟臣提出客家文化五大政見 爭取客家票源

國民黨台中市長參選人江啟臣今天下午到東勢客家文化園區會勘，提出他的客家文化五大政見，爭取客宣票源，他希望客家文化能走出自己的特色，走出山城，進到台中市每個角落。

江啟臣表示，他提出客家文化政見的五大政見，​第一個要加速升級目前的東勢客家文化園區，現在已經進行到東勢火車站的復舊計劃了。接下來下一步要推動的就是這邊的產業跟文化中心的新建，讓這個園區完善後，扮演一個串聯林業文化、產業文化、農業文化，還有休閒的一個很重要的節點，讓整個山城的客家文化休閒的藍帶，能因為客家館把它連結起來。

他說​第二個部分在節慶部分，客家人很好客、很傳統，自古以來各有不一樣的節慶，新社地區的新社九莊媽是每年正月的第一場活動，再來就是我們的東勢的新丁粄節，再來還有天川日桐花祭，還有巧聖仙師文化祭，甚至是大茅埔龍神山水祭，一整年可以串聯起來好多不同節慶，讓每一個季節、甚至每一個月的這一個節日串聯起來，變成一個台中客家文化的特色。

​第三個要擴大來舉辦客家音樂節、客家音的音樂節，他說客家音很特別，融入到音樂後，很多年輕人也很喜歡，所以用年輕人的方式來傳承客家文化，用年輕人的方式來講客家話，音樂就是最好的一個方式，應該用客家音的音樂節來擴大舉辦，傳承客語。

​第四個是客家的美味，台中是美食之都，其中有一部分其實很多都是客家菜，如何讓這些客家菜、客家特色，而且山城地區的這個美食能夠突出？也會透過美食的方式，讓客家文化成為台中味道當中一個代表性的味道。

​第五個，AI時代來臨，這些語言、文化的保存，應該透過AI數位的方式，一方面保存，二方面也能夠發揚，甚至讓大家來體驗。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天下午到東勢客家文化園區會勘，並提出他的客家政策。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天下午到東勢客家文化園區會勘，並提出他的客家政策。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天下午到東勢客家文化園區會勘，並提出他的客家政策。記者游振昇／攝影