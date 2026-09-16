邱臣遠下辯論戰帖嗆吳旭智「逃避」、諷曾聖凱「實習生」 兩人回應

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠近日針對市政財政紀律，向國民黨參選人吳旭智、民進黨參選人曾聖凱下戰帖，邀兩人公開辯論。邱臣遠今天批評，面對藍營稱「已討論過」、綠營稱「仍需研究」，兩人態度「閃閃躲躲、不敢面對檢驗」，竹北市不需要「逃避型」或「實習生」市長。

針對藍綠參選人提出的「普發市民1萬元」政策，邱臣遠質疑。他指出，竹北市公所目前可動用的剩餘款項僅約12億元，根本無法負擔普發現金所需的龐大預算，除非公所選擇舉債。

吳旭智回應，竹北市每年歲入逾20億元，市民創稅能力全國名列前茅，但近年部分公共資源被用於首長形象包裝，包括公共建物落款、宣傳品題字及各式活動，形同將市民稅收打造的公共設施「私有化、政治化」。他強調，未來將把預算優先用於市民最迫切的需求，落實財政紀律。

針對普發現金議題，吳旭智說，他於8月22日已具體回應。他表示，市民真正關心的是通學通勤、大眾運輸、人行安全、YouBike不足及高中增班等日常問題，應優先設法解決，而非候選人之間一直重複爭論，因選舉攻防而被擱在一旁。他近期持續跟交通處及客運業者協調，盼增加快捷9號尖峰班次，也與教育局盤點高中增班需求，朝29至33班目標推進。

曾聖凱回應，若未來有中央統籌分配款等財源增加，市府可以盤點是否有機會共享AI發展紅利，但前提是不能壓縮社會福利、建設等必要預算，也須取得市民代表會共識。他強調，並非承諾一定普發1萬元，而是若財源充裕、在不影響主要施政支出的前提下，可以討論發放的可能性，以及具體怎麼發。

至於民眾黨發出的辯論邀請，曾聖凱表示，公辦政見說明會當然會參與，但對於民眾黨設定的辯論節奏，暫時會保持平常心，不會跟著對方的選舉策略走。他認為，對方主要是希望透過辯論製造聲量，而自己仍會按照既定步調走，各候選人都準備好了，再來辯論會比較好。

至於民眾黨發出的辯論邀請，曾聖凱表示，公辦政見說明會當然會參與，但對於民眾黨設定的辯論節奏，暫時會保持平常心，不會跟著對方的選舉策略走。圖／競選團隊提供