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影／何欣純公布首波募款感恩小物 江啟臣：敬請拭目以待
民進黨台中市長參選人何欣純今天公布她首波募款感恩小物，國民黨台中市長參選人江啟臣今天下午被問到募款小物時說，他們已在準備中，敬請大家拭目以待。
台中市長參選人、立委何欣純今天在競選總部公布首波募款感恩小物，與競總主任委員蔡其昌穿上「何欣純TEAM TAICHUNG球衣」，共同展示「跑跑純應援巾」、「台中純網袋」，以及感恩大全套專屬的白色「純」字帽。
台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天到東勢客家文化園區會勘，並提出他的客家政策，他被問到自己的募款小物時說，他們在準備中，敬請大家拭目以待。
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