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柯文哲連5天嘉義催票 鎖定4萬外漂青年返鄉左右市長選情
民眾黨創黨主席柯文哲連續5天進駐嘉義市輔選，今天進入第3天。他談嘉義市長選情表示，約4萬名北漂、南漂年輕人在外地工作、求學，是否在11月28日返鄉投票，將重大影響選舉結果；嘉義市長參選人張啓楷則說，陣營內部估算，若年輕選票能有效返鄉投票，「可以贏1萬票以上」。
對於嘉義市選情柯文哲表示，投票率高低會影響這次選舉結果，尤其嘉義市北漂、南漂在外地工作、求學的年輕人約有4萬人，這批選民是否返鄉投票，將是選戰最後階段的重要因素。
柯文哲說，接下來如何呼籲支持者11月28日返鄉投票，是他這3天在嘉義輔選後，認為影響選舉的重要因素之一。
張啓楷表示，柯文哲到嘉義輔選進入第3天，這幾天安排車隊掃街，並走訪南田市場、東市場等地。他表示，依陣營掌握的民調，自己在年輕族群較具優勢，但在年長族群落後，因此年輕選民能否返鄉投票，成為選戰布局重點。
張啓楷說，陣營初步估算，如果外地年輕選票能返鄉，「可以贏1萬票以上」，因此柯文哲這次連日輔選，其中一項重要任務就是催出年輕選票，也呼籲支持者提前訂票返鄉。
柯文哲14日起連續5天在嘉義市輔選張啓楷，日前已陪同車隊掃街；他曾表示嘉義市目前是民眾黨與國民黨合作情況良好的地區。
張啓楷表示，柯文哲在嘉義的行程每天工作時間至少16小時，前2天甚至接近18小時，包括清晨走訪魚市場、果菜市場及傳統市場，下午前往公園等人潮聚集處，晚間另安排直播及競選會報，未來幾天仍將維持密集輔選行程。
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