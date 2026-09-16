年輕選票成嘉義市長勝負關鍵 柯文哲籲返鄉投票

民眾黨創黨主席柯文哲今天在嘉義市表示，民眾黨年輕支持者多，目前嘉義市有4萬多名在外工作的年輕人，成為這次市長選舉勝負關鍵，因此強力呼籲年輕人一定要返鄉投票支持。

柯文哲自14日起，一連5天在嘉義市輔選黨籍市長參選人張啓楷，今天上午與張啓楷一起參訪檜意森活村，聽取商家心聲。

柯文哲接受媒體聯訪表示，嘉義市投票率高低，將決定今年市長選舉，現階段嘉義市在外地工作的年輕人約有4萬多人，將重大影響此次選舉結果，最後階段將強力呼籲民眾黨年輕支持者返鄉投票。

對此，張啓楷表示，這次選戰關鍵在於40歲以下年輕人，這4萬多名年輕人大多在外地工作，民眾黨較受年輕人支持，因此這些年輕人有無返鄉投票，將成為選戰勝負關鍵；柯文哲的輔選任務也是希望催出年輕選票，所以直播時特地呼籲嘉義年輕人返鄉投票支持。

對於新任國史館長陳翠蓮提及近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」。柯文哲表示，因這幾天忙著在嘉義輔選，對事件不是很清楚，用「黨外大聯盟」說法，不僅很奇怪且不對，目前台灣有政黨政治，主要政治活動仍由政黨發動。

張啓楷表示，「黨外」在嘉義市格外有意義，嘉義市被稱為民主聖地，主要是國民黨以前長久執政時，有很多黨外先進站出來，甚至是用生命捍衛並爭取台灣民主，如前嘉義市長許世賢等人，因此「黨外」這個名詞在嘉義是受到尊敬的。

張啓楷指出，民眾黨19日下午將集結黨外人士在嘉義市舉辦造勢活動，包括國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌等人出席助選。