新竹市長選戰三角督過半市民支持連任　高虹安：為市民努力是最重要的

2026年新竹市長選舉如今呈現三腳督情勢，「ETtoday民調雲」最新調查顯示，新竹市民評價市府六大施政面向所推動的14項政策，平均滿意度為70.5%，對於新竹市長高虹安的整體表現，有62%市民給予正向評價，同時有過半市民支持她競選連任。對此，高虹安今受訪說，市政才是最重要的事，民調起起伏伏，為了市民努力，絕對是市府最重要的事情。

高虹安說，任何一種民調執行的方法都不太一樣，每一份的民調若對市政上有參考之處，做得好的就繼續來做，若有比較做不好的、需要改進的地方，她也虛心接受，感謝大家肯定。

高虹安競辦指出，最新民調顯示，新竹市民對市長高虹安的整體施政滿意度達到62.0%，並有將近5成的市民明確支持連任。此外，在年底選舉支持度方面，市長高虹安以48.6%暫居第一，領先主要對手超過27個百分點。高虹安競選辦公室指出，超過六成市民對施政給予肯定，顯示市府近年來在交通改善、教育資源投入、智慧城市推動及科技產業發展等面向的努力已有目共睹。市府團隊將繼續以實事求是的態度落實政策，回報市民的信任。

在教育與兒童照顧方面，高虹安自今年8月起推動國中小學營養午餐全面免費，並採用可溯源食材，讓孩子吃得營養，也讓家長減輕負擔；同時持續推動「生生好骨力、竹市壯壯卡」，提供學童每週免費兌換乳品、豆漿或優酪乳，今年11月起更將服務對象擴大至國中生，讓更多孩子從小獲得充足營養，健康成長。

長者照顧方面，高虹安持續擴大敬老卡及愛心卡的使用範圍，除了既有的大眾運輸及相關服務，也陸續納入農會、藥局、台鐵、國民運動中心、計程車及國道客運等多元使用場域，並自今年10月起將每月點數由800點提高至1200點，讓敬老卡從「搭車用」進一步成為長者日常生活中的實用福利工具。

此外，高虹安也持續強化長者健康照顧，今年第4季起，針對符合資格的設籍新竹市65歲以上長者及55歲以上原住民，提供每月最高826元的健保費補助，降低長者生活負擔，讓長輩能夠安心享老、健康生活。

高虹安競辦表示，除了社會福利與教育政策，高虹安也持續推動通學步道、校舍整建、交通改善、智慧治理、消防安全及產業發展等工作，讓城市建設與民生需求同步前進。市府目前持續推動28校通學步道改善工程，並投入資源改善校舍及校園環境，讓孩子有更安全、更完善的學習空間。

競辦強調，每一份民調都是市民給團隊的提醒，而不是可以停下腳步的理由。對於市民肯定的政策，團隊會持續深化；對於仍有不足的地方，也會虛心檢討、加速改善。

面對尚未表態以及仍在觀察的市民，競選團隊也將持續深入基層、傾聽不同聲音，說清楚過去做了什麼、現在正在做什麼，以及未來還要為新竹做什麼，以具體政績與政策藍圖爭取更多市民認同。