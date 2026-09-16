昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

昨民進黨臉書發文批評國民黨新北市長參選人李四川是惡霸家族，今國民黨新北市議員林國春、呂家愷公開指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧與父親蘇貞昌鴨霸事蹟。林國春指，蘇貞昌任台北縣長時，在台北市住家失竊184萬現金及兩本護照，不但刻意隱瞞現金一事，還謊報護照失竊地在台北縣長官邸，痛罵警察偵辦不力，害兩名基層員警被記申誡。

蘇巧慧今出席活動時，媒體詢問國民黨議員的指控，蘇巧慧回應表示，這件事情已經澄清過非常多次了，沒想到這次選戰又再拿出來，她還是希望選戰是回歸到候選人之間特質的比較、政見願景的比較，她會繼續執行陽光、正面的選戰。

林國春指出，2001年蘇貞昌擔任台北縣長期間，他任職台北縣刑警大隊組長，蘇貞昌明明是台北市住處遭竊，卻謊報在台北縣長官邸遭竊，且對遺失184萬元隻字不提，只提及蘇巧慧與妹妹的護照遭竊。他說，一般民眾遺失護照都要自行去外交部補辦，但當時台北縣警察局長卻要求警局向外交部申請蘇家姊妹的護照補發，「當時發給外交部的公文還是我一字一句親手打的！」

林國春說，蘇貞昌、蘇巧慧實際遭竊地點是台北市住處，卻要警察以遺失地是台北縣為由發文給外交部，就是意圖使公務員登載不實，「而我當年就是那個倒楣的衰尾公務員」，此外，蘇貞昌當時還口口聲聲批評台北縣警察局偵辦不力，連帶害得兩名基層員警被記申誡，「根本是靠著鴨霸權勢，謊報官邸失竊，又要求警察背書」。

林國春更提及，據前台北縣長尤清回憶錄記載，蘇貞昌當選台北縣長當晚，立刻要求自家前輩尤清3天內搬離縣長官舍，理由是「就讀台大的女兒要在官舍辦耶誕Party」，而這個女兒應就是蘇巧慧，尤清搬走當晚，天空下著大雨，蘇貞昌的無情做法不只令尤清相當委屈，很多台北縣官員更是看不下去，「這又是一樁蘇貞昌利用權勢的鴨霸行徑」。

呂家愷說，蘇家「爸爸當院長、姊姊當立委、妹妹拿近兩千萬國發基金」的權力結構，正是金權勢力盤根錯節的鐵證。蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事兼營運長的「曠世智能」，在蘇貞昌擔任行政院長期間，申請國發基金創業天使投資方案一口氣拿下1999萬元，金額精準卡在2000萬元上限邊緣，且申請過程未依法揭露身分關係，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法。

呂家愷痛批，蘇巧慧面對核心問題「是否依法揭露身分關係」始終迴避不答，反而辯稱妹妹不是負責人，但根據經濟部官網資料及公司法第8條規定，手握持股數近500萬的董事蘇巧純，就是公司的負責人，身為律師出身的立委不可能不懂這種基礎法學常識，「蘇巧慧難道是在知法玩法？」

呂家愷批評，蘇巧慧妹妹擔任董事兼營運長的公司申請國發基金近2000萬投資，嚴重違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧卻一再扯謊護航，顯見蘇家正是一代傳一代的權力傲慢與金權勢力，新北市民絕對不接受這樣的鴨霸世襲政治世家。