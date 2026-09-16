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沈伯洋推北市四大交通政見 建自行車路網、公車改革

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。圖／沈伯洋辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋。圖／沈伯洋辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行「綠色通勤 選項+1」交通政策發表會，提出通學區共同標準、公車安全改革、自行車通勤路網、TPASS納入共享電動機車四項政見。沈伯洋表示，一座城市的進步，不只看單一運輸系統有多發達，也要看各種運具有沒有真正成為市民日常通勤選項的一部分。

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沈伯洋指出，「市長，你給我聽好了」互動平台上線至今一週累計逾4萬則留言，其中交通議題的負向情緒達60%，捷運雖作為台北交通的骨幹，但通車逾30年的台北捷運急需進行總體檢，此外還有走路上學、搭公車、騎自行車、騎共享電動機車四種綠色移動方式需要加強推廣，並解決便利性及安全性不足等問題，讓市民擁有更多元的交通選擇。

官方數據顯示，2024年台北市全日交通死傷的最高峰，是上午7時到9時和下午17時到19時；同年17歲以下兒少道路死傷898人，顯見最需要保護的用路人，正走在最危險的時段，因此第一項即是通學區共同標準，沈伯洋已於7月初簽署相關交通改善承諾書。

沈伯洋說明，中央「校園周邊人行空間改善參考指引」建議以學校四周150公尺為通學區，但屬參考性質；北市自2025年起辦理，至今完成4區，全市則有150多所國小。他主張把中央的「參考」落實成台北的「標準」，即全市同一套工程規格、以事故資料而非陳情量排序、施作前後量測車速並公開，8年內完成所有國小建置，目標通學區零死亡。

第二項是公車安全改革，沈伯洋指出，2025年台北市區公車每百萬公里的有責肇事率，從2024年2.15件上升至4.02件；1999陳情系統公車相關，也從2022年的2萬3085件，增加到2025年的3萬8764件，3年成長67.9%，其中長者最常反映起步太快會跌倒、招手來不及，實際上公車駕駛趕班與班表過於緊湊有關，脫班將壓縮休息時間甚至面臨罰錢，駕駛希望避免過勞，乘客也在意行車安全，其實是一體兩面。

沈伯洋也對此提出4項解方，雖然市府近年兩次加薪、ADAS全面到位、每月稽查逾600次，肇事率仍不斷上升，顯然尚未有措施妥善處理「趕」，因此必須直接補貼駕駛薪資、充實人力，以人因工程重新設計駕駛座，在重要折返點設置駕駛長休息站，及取得每站每小時載客量，分區重整路網。

第三項是自行車通勤路網。沈伯洋點出，YouBike恢復前30分鐘免費後，騎乘人次成長55%、突破4億人次，但同期自行車道路網增加不到5%，台北最好的河濱路廊在堤外，基隆河沿岸有超過40公里自行車道路廊，因此祭出「接、養、補」。

沈伯洋表示，補上跨河與越堤的斷點，旗艦工程是港墘跨基隆河自行車專用橋，將河濱路廊直接接進內湖科技園區；把河岸自行車道當通勤基礎建設養護管理；最關鍵的是補助YouBike 2.0E電動輔助自行車在通勤時段前30分鐘免費，補足通勤熱點的站點與調度，並以運動驛站補上「騎到公司滿身大汗不能上班」的痛點。

第四項是把共享電動機車納入TPASS。沈伯洋說明，TPASS每月約賣出60萬張，但僅能使用於捷運、公車與YouBike，大眾運輸有營業時段，腳踏車能服務的距離也有極限，此時市民往往只剩買車或叫車兩項選擇，因此要將TPASS補助納入共享電動機車，讓人民多一個選擇。

沈伯洋最後表示，交通政策是實際增加4種綠色移動方式的誘因，讓想走路的人有安全的路、想搭公車的人有不趕的司機、想騎自行車的人有便利的路網、也讓共享電動機車成為日常通勤選項，「一座城市的進步，不只看單一運輸系統有多發達，也要看各種運具有沒有真正成為市民日常通勤選項的一部分」。

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