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嘉市議員黃敏修拚連任競總成立　綠營王美惠翁章梁陳明文站台力挺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，場面盛大，冠蓋雲集。記者魯永明／攝影
擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，場面盛大，冠蓋雲集。記者魯永明／攝影

擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，立委王美惠與嘉縣長翁章梁、民進黨中央黨部雲嘉南區總督導陳明文，跨區站台力挺，政商、建築、土木技師、律師、醫療界人士，以及多名市議員、議員參選人、里長到場，展現豐沛人脈與輔選陣容，場面盛大，冠蓋雲集。

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黃敏修雖是無黨籍，競選團隊與王美惠輔選團隊重疊。王美惠競選總部主任委員莊國輝出任黃敏修競選總部榮譽主委，主委由行政院雲嘉南區服務中心前副執行長徐文志擔任，副主委陳建言、總幹事張裕隆。

王美惠說，嘉市民主聖地，人才不分黨派，黃敏修有土木專業背景，議會問政服務受肯定，未來市政推動需不同黨派人才參與。幸福永續城市是發展長遠目標，希望以合作取代對抗，攜手打拚。翁章梁跨區為黃敏修站台，肯定其長期投入地方服務及土木技師專業，認為議會除監督市政，也需具備工程等專業背景的人才協助，檢視公共建設、住宅安全等議題。

陳明文讚揚黃敏修4年議員表現，受市民肯定，認為議會面對公共工程、都市建設及居住安全等議題，專業民意代表能從不同角度參與政策討論與預算審查，王美惠當選市長，黃敏修不會是陽春議員。

黃敏修表示，4年前首次參選，接棒議員最高票的王美惠議員服務，要求自己「服務做到位」，4年來從議會出席、發言、提案到發言時間，都留下好的問政紀錄，接受選民檢驗，尋求連任，向支持者懇託，感謝鄉親支持鼓勵，連任拜託大家支持。到場群眾士氣高昂，相信王美惠及黃敏修會在市長及議員選戰獲得勝利。

擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修（右），尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，民進黨中央黨部雲嘉南區總督導陳明文站台力挺。記者魯永明／攝影
擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修（右），尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，民進黨中央黨部雲嘉南區總督導陳明文站台力挺。記者魯永明／攝影

擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，嘉縣長翁章梁（左）跨區站台力挺。記者魯永明／攝影
擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，嘉縣長翁章梁（左）跨區站台力挺。記者魯永明／攝影

擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，場面盛大，冠蓋雲集。記者魯永明／攝影
擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修，尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，場面盛大，冠蓋雲集。記者魯永明／攝影

擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修（右二）尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，王美惠（左二）站台力挺。記者魯永明／攝影
擔任民進黨提名嘉義市長參選人王美惠服務處首席顧問的無黨議員黃敏修（右二）尋求連任，上午在垂楊路成立競選總部，王美惠（左二）站台力挺。記者魯永明／攝影

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