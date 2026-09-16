竹北東區市場經費5.5億變14億 徐欣瑩陣營批鄭朝方「4年空轉」

新竹縣長選情升溫，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天表示，民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方在竹北東區市場改建，他上任市長後執意推翻原案，經費更從5.5億暴增到14億，不但強迫竹北市民買單，更讓整個市場改建案進度歸零、4年空轉，讓市民大失所望。

針對竹北市公所的財政狀況，徐維遠指出，竹北東區市場改建案，原在前市長何淦銘任內就定案，本預定在2024年9月落成啟用；豈料鄭朝方在2022年底上任大筆一揮推翻原案，提出變更設計導致經費從5.5億暴增至14億，原已準備好了興建料材還另行處置，白白浪費一千多萬市民的納稅錢。

徐維遠強調，鄭朝方重新規畫且如果有具體成果，市民並不會在意；但現在整個案件是4年空轉、毫無進度。鄭一上任就推翻已定案的建設、讓案件原有進度一夕歸零，這種「竹北經驗」，真的是新竹縣民所期盼的未來嗎？

徐維遠說，這種讓建設空轉、浪費公帑的經驗，難道真的值得推廣到新竹縣所有鄉鎮市嗎？楊文科縣長這8年來有很多工程都正在進行或在規畫中，鄭朝方的「竹北經驗」，會不會讓重大建設計畫，同樣落入重新歸零的命運呢？