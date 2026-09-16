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「堅系」小雞競總成立卻未見王世堅本人及花籃 賴俊翰：有送邀請函
民進黨中山大同議員參選人賴俊翰今天競選總部成立，包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、立委吳思瑤、吳沛憶、議員張文潔均到場，不過過去主打王世堅子弟兵的他，今天成立大會上會未見王身影及花籃，就連文宣也沒有王本人推薦。對此賴俊翰僅表示，有親自送邀請但因適逢選舉期間行程都很滿。
賴俊翰今天競選總部成立，也是北市民進黨首位成立競選總部議員參選人，不過賴過去初選主打王世堅子弟兵，初選王也陪同「堅系」小雞登記，但今天卻不見王到場力挺，甚至採通也未見王名字。記者實際觀察，現場花籃眾多卻未看見王有送花籃致意，詢問工作人員也不太清楚，而現場文宣也未見有王世堅照片或推薦在內容中。
面對詢問，賴俊翰表示，有親自送邀請卡給他，但因適逢選舉期間，行程都很滿，不過從初選開始不只王世堅，還有很多政治前輩都很幫忙，今天的主角就是沈伯洋還有到場委員。
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