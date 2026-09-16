藍營全國多處選情苦戰…盧秀燕被指要「鳴槍」 她語帶玄機回應

年底選舉倒數，藍營在多個縣市選情傳出警鐘，外界希望台中市長盧秀燕「鳴槍」領跑。盧今天表示，距離卸任還有3個多月，會把大部分的心力與時間放在市政工作，不過光是台中好也不行，外縣市也要好，她會整體的、一併關心年底的地方大選。

盧秀燕被視為國民黨2028潛在人選，昨天ETToday新聞雲民調顯示，盧在泛藍選民的看好度排在第二名，次於台北市長蔣萬安；蔣近期迫於民進黨台北市長參選人沈伯洋的壓力，優先回防台北，藍營多縣市如新北、彰化、宜蘭、竹縣等選情緊張，外界盼盧秀燕「鳴槍」帶頭領跑。

也有聲音希望盧秀燕專心市政，民進黨台中市議員曾朝榮、王立任、黃守達等人今天質詢表示，盧在最新的縣市長施政滿意度民調中排名全國倒數第二、六都墊底，市民對她的信任度不佳，與其頻頻關心國防外交或政治議題，應該在最後3個月回歸市政。

盧秀燕表示，她要再次強調，距離卸任有3個多月，這段時間大部分的時間、心力都會放在市政工作上，到最後一秒鐘全力以赴，這是對市民的承諾；今年底有地方大選，地方選舉和縣市發展關係密切，她當然希望協助市民選出最適合台中未來的市長、議員與里長。

盧秀燕語帶玄機的說，光有台中好、外縣市不好也不行，所以對於今年底的地方大選，她會「整體的、一併的關心」，這對地方的發展非常非常重要。