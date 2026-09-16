新竹市長選戰 高虹安推民生福利、莊競程提教育交通

爭取連任的新竹市長高虹安今天表示，將持續推動營養午餐、敬老福利及通學步道等政策；民進黨新竹市長參選人莊競程則提出新竹捷運、公共運輸及教育等政見，盼爭取選民認同。

高虹安競選辦公室今天透過文字表示，高虹安將持續聚焦民生需求，教育方面自今年8月起推動國中小營養午餐免費，並持續實施「生生好骨力、竹市壯壯卡」，今年11月起擴大至國中生，提供學童免費兌換乳品、豆漿或優酪乳。

高虹安競辦指出，長者福利方面，敬老卡及愛心卡使用範圍持續擴大，今年10月起每月點數由800點提高至1200點；後續符合資格的65歲以上長者及55歲以上原住民，每月最高可獲新台幣826元健保費補助。

高虹安競辦表示，高虹安持續推動28校通學步道、校舍整建、交通改善及產業發展等建設；面對尚未表態的市民，競選團隊將深入基層說明施政成果及未來政策，以具體政績爭取支持。

莊競程告訴中央社記者，未來若當選市長，將推動新竹捷運，加速可行性研究及綜合規劃等程序，目標4年內動工。

莊競程指出，交通方面將改善公車路網，重新盤點通勤、就醫及採買等路線，捷運規劃也應納入香山、南寮等地區；人本交通則應整合行人空間、公共運輸、號誌及道路配置，進行系統性改善。

莊競程表示，因應人口成長，教育方面將透過增班、增加就近入學機會等方式提升量能，並加速關埔地區教育設施規劃；同時持續推動教師留才、行政減量及特教支持等政策，改善校園第一線人力與教學負擔。