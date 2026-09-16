蘇巧慧行程滿檔板橋掃街土城參拜 提成立都更局、推動土城司法園區

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往板橋國泰市場掃街，隨後前往土城德興宮參加福德正神創宮223周年團拜。蘇巧慧表示，未來將成立都市更新局加速板橋老舊街廓機能更新，並推進捷運土城樹林線、金城交流道及土城司法園區等重大建設。

蘇巧慧今天上午和民進黨新北市議員陪同下前往板橋國泰市場掃街，沿途受到民眾熱烈歡迎，支持者熱情送上蒜頭高喊凍蒜，還有民眾拿出以「2026新北慧贏」競選手搖旗改造的提袋請她簽名。掃街結束後前往土城德興宮參加福德正神創宮223周年團拜，信眾也熱情和蘇巧慧握手、合照，場面相當熱鬧。

蘇巧慧表示德興宮是土城重要的信仰中心，今年適逢創宮223週年特別前來向土地公參香祈求風調雨順、市民平安健康。蘇巧慧指出，土城人口與生活機能持續發展，未來除加速捷運土城樹林線進度，也會讓國道3號增設金城交流道如期如質完成。更要加速土城司法園區，推動園區內的親子特色森林公園建置，讓重大建設不只是帶動地方發展，更能為市民創造更多休閒的生活空間。

蘇巧慧與信眾握手拜票。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與立委吳琪銘及民進黨籍市議員參選人、廟方人員合影。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧到土城德興宮參拜。記者黃子騰／攝影