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影／柯志恩先出招！揪蔣萬安、李四川辦萬人造勢 賴瑞隆回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆回應選舉造勢活動及規畫會照自己節奏走。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆回應選舉造勢活動及規畫會照自己節奏走。記者郭韋綺／攝影

年底九合一大選逼近，藍綠大型造勢接力登場，國民黨高雄市長參選人柯志恩搶先出招，本周六舉辦首場萬人造勢，競選總部主委、前立法院長王金平，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等大咖同台助講，升高選戰聲勢；她的對手賴瑞隆今被問及此事，他強調照自己的節奏走，9月整合後援會，10月啟動各地大型造勢活動。

2026九合一選舉

柯志恩首場萬人造勢19日下午3時在捷運鳳山西站旁登場，選在高雄人口最多行政區鳳山作為大型造勢起點，除王金平外，蔣萬安、李四川也站台助陣，形成「北高連線」，柯陣營盼藉重量級藍營人士集結，重新凝聚4年來累積的基層支持力量。

被問到柯志恩率先辦大型造勢，包括蔣萬安、李四川等人站台，賴瑞隆回應，選戰節奏持續穩健前進，前段時間已成立不少後援會，也透過「九宮格」方式把農業、漁業、勞工及四大社團等組織起來，近期各區後援會、以及跟議員們的聯合競選總部也會陸續成立。

賴瑞隆表示，9月將先完成後援會組織，10月開始進入大型造勢階段，包括百工百業及各區域大型造勢活動，「我們照著節奏走」。

他說，高雄市長陳其邁、總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等人，都會陸續到高雄助選，高雄是關鍵的一場選戰，將延續陳其邁市長這幾年的努力成果，競選團隊將全力以赴，爭取選民支持。

李四川 蔣萬安 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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