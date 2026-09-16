影／柯志恩先出招！揪蔣萬安、李四川辦萬人造勢 賴瑞隆回應了

年底九合一大選逼近，藍綠大型造勢接力登場，國民黨高雄市長參選人柯志恩搶先出招，本周六舉辦首場萬人造勢，競選總部主委、前立法院長王金平，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等大咖同台助講，升高選戰聲勢；她的對手賴瑞隆今被問及此事，他強調照自己的節奏走，9月整合後援會，10月啟動各地大型造勢活動。

柯志恩首場萬人造勢19日下午3時在捷運鳳山西站旁登場，選在高雄人口最多行政區鳳山作為大型造勢起點，除王金平外，蔣萬安、李四川也站台助陣，形成「北高連線」，柯陣營盼藉重量級藍營人士集結，重新凝聚4年來累積的基層支持力量。

被問到柯志恩率先辦大型造勢，包括蔣萬安、李四川等人站台，賴瑞隆回應，選戰節奏持續穩健前進，前段時間已成立不少後援會，也透過「九宮格」方式把農業、漁業、勞工及四大社團等組織起來，近期各區後援會、以及跟議員們的聯合競選總部也會陸續成立。

賴瑞隆表示，9月將先完成後援會組織，10月開始進入大型造勢階段，包括百工百業及各區域大型造勢活動，「我們照著節奏走」。

他說，高雄市長陳其邁、總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等人，都會陸續到高雄助選，高雄是關鍵的一場選戰，將延續陳其邁市長這幾年的努力成果，競選團隊將全力以赴，爭取選民支持。