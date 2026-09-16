遭民進黨批是惡霸家族 李四川：蘇巧慧應說明國發基金案

昨民進黨臉書發文批評國民黨新北市長參選人李四川的豪宅金流不明，其弟當環保蟑螂恐嚇取財是「惡霸家族」。李四川競辦反擊稱新北最惡霸家族就是蘇家，李四川今出席活動時，對此話題僅表示，蘇巧慧應公開說明她的妹妹蘇巧純申請國發基金投資，是否有違反公職人員利益衝突迴避法。

昨除了李四川競辦抨擊蘇巧慧家族，另藍議員林國春更爆料蘇貞昌當台北縣長時，在北市住家掉180 萬未通報，還叫警察發文給外交部加速補辦蘇家姐妹護照，痛批蘇家才是真正特權家族。

李四川今出席何應明烏來聯合競選總部成立大會活動時受訪表示，有關林國春議員所提的事，當時他不在台北縣服務他不清楚，但就議員所提出的疑問，包括外界對蘇巧純沒有揭露身分關係，卻申請國發基金1999 萬元投資，大家都認為有違背「公職人員利益衝突迴避法」，這部分他認為蘇巧慧委員應該好好的對外說明。

此外，近日蘇巧慧與李四川均提出都更政策爭取選民支持，今蘇巧慧再提要成立專責的都更局加速都市更新，對此，李四川表示，都更處是他在當台北縣副縣長的時候成立，現在已有單一窗口，現在都更的最大的問題，第一是基準容積太低，第二是行政效率審查太久，第三是協調無法加速。

李四川表示，為了改善這些問題，他才提成立府級「都更推動委員會」，他若當選市長，會結合各個局處，由他來當召集人，解決相關局處界面的問題，加速所有都更的審查工作，包括容積檢討，他也一定會要求城鄉局，好好的就整個所有29 區的容積加以檢討。