影／蘇巧慧胞妹陷未利益迴避爭議 李四川：該說明清楚

地方選舉選戰倒數73天，打到現在，民進黨幾乎「全黨打一人」，鎖定藍營人氣最高的台北市長蔣萬安。不光是蔣萬安本人，15歲的大兒子蔣得立因交換學生一事被大人追殺，就連妻子石舫亘過去在APEC（亞太經合會議）的發言都被有心人士炎上。但再怎麼雙標還是要有邏輯，馬上要去APEC的勞動部長洪申翰也不敢跟著起鬨，因為若不能使用台灣在APEC的正式會籍名稱，等於是搬石頭砸自己的腳。

2026-09-16 09:34