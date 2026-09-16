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影／蘇巧慧胞妹陷未利益迴避爭議 李四川：該說明清楚
國民黨新北市市長參選人李四川上午出席山地原住民議員參選人何應明烏來聯合競選總部成立大會。針對民進黨新北市市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純曾任董事的曠世智能公司，於行政院前院長蘇貞昌任內，獲國發基金1999萬餘元投資引發利益迴避爭議，對此李四川認為蘇巧慧該說明清楚。
李四川指出，外界普遍認為蘇巧慧胞妹的1999萬餘元投資，有違背利益衝突迴避法，認為蘇巧慧要對外好好說明，李四川強調，如同蘇巧慧接棒父親蘇貞昌，他也接棒侯友宜，要繼續為新北打拚。
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