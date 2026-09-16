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影／李四川提新建大稻埕景觀橋 蘇巧慧：先優化忠孝橋台北橋自行車道

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，與支持者一一握手致意。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，與支持者一一握手致意。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席土城德興宮福德正神創宮223周年祈福參拜活動。針對李四川拋出新政見，規畫從三重忠孝碼頭興建一座專供行人與自行車通行的跨河景觀橋，橫跨淡水河連接到台北市大稻埕，主打雙北市民可共同觀賞煙火促進觀光一事，遭民進黨立委李坤城質疑「與其花大錢蓋景觀橋，不如拿來改善現有忠孝橋的單車引道」。蘇巧慧上午呼應李坤城說法，對此回應表示，應該先優化忠孝橋、台北橋現有的自行車道，改善上下橋的便利性，她贊成建設，但主張不應只看「點與點」，而是要注重「面與面之間的整合」。

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蘇巧慧說有聽過國民黨的議員提出過這個意見，但休閒自行車最主要的目的並不是在追求通勤的速度，而是在看這個 A 點到 B 點之間是不是能夠有更多休閒、遊憩、值得停駐的地方。蘇巧慧表示其實應該在忠孝橋和台北橋這樣現有的自行車道進行改善。像是上下橋的部分要能夠更方便，包括雜草叢生的地方，應該要能夠整理，至於沿途，應該也要有補車胎、停車、可以打氣的地方。這些都讓自行車的休閒運動可以更方便，大家會更喜歡這樣的面向。她贊成推動建設，但推動建設的時候其實不是只重視點跟點，而是要重視面跟面之間的整合。蘇巧慧強調希望讓休閒自行車的整個通道能夠讓大家覺得更方便，有更多停留、駐足的地方，這才是我認為最好的方式。

針對國民黨新北市議員林國春把當年蘇貞昌不見180萬這件事情再拿出來開記者會，還有要求警察局長幫蘇家姐妹發文排辦護照一事，蘇巧慧對此回應，這件事情已經澄清過非常多次了，沒想到又被拿出來炒，我們希望選戰回歸到候選人本人之間特質的比較、政見願景的比較，才是陽光正面的方式。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，受到支持者熱烈歡迎，高呼凍選口號。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，受到支持者熱烈歡迎，高呼凍選口號。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動。針對李四川規畫從三重忠孝碼頭興建一座專供行人與自行車通行的跨河景觀橋，橫跨淡水河連接到台北市大稻埕，蘇巧慧回應表示，應該先優化忠孝橋、台北橋現有的自行車道，改善上下橋的便利性。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動。針對李四川規畫從三重忠孝碼頭興建一座專供行人與自行車通行的跨河景觀橋，橫跨淡水河連接到台北市大稻埕，蘇巧慧回應表示，應該先優化忠孝橋、台北橋現有的自行車道，改善上下橋的便利性。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，受到支持者熱烈歡迎，爭相合影。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，受到支持者熱烈歡迎，爭相合影。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，與熱情的支持者一一握手致意。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午出席土城德興宮福德正神創宮223週年祈福參拜活動，與熱情的支持者一一握手致意。記者杜建重／攝影

大稻埕 李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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