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封殺雙城論壇踩線團？ 民進黨團：言過其實

中央社／ 台北16日電

台北上海雙城論壇預計12月舉辦，有媒體報導指稱，籌辦雙城論壇的上海踩線團昨天抵台，來台談籌辦的官員層級，二度遭陸委會封殺，令北市府不滿。民進黨立法院黨團今天表示，踩線團的處長級官員都已到台灣，說封殺是言過其實。

2026九合一選舉

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，不用過度解讀哪一個人這次不能進來，就好像政府把整個踩線團都封殺，如果是封殺，像中國就會很狠，全部都斷線。事實上，那位處長已經來到台灣，怎麼會叫封殺，而且是先行到台灣來踩線，說封殺是言過其實。

莊瑞雄說，對於人員核准的相關安排，陸委會或國安單位應該有更清楚的說明。

民進黨團書記長范雲指出，陸委會其實還沒有決定雙城論壇到底有誰要來，陸委會審核本來就有既定的規定跟慣例，而且跟去年也沒有什麼改變。

莊瑞雄表示，兩岸交流其實不用有過多政治上的口水。民進黨執政對於兩岸交流一貫的主張就是歡迎交流，並在對等跟尊嚴的原則下。政府審核的標準是什麼，哪一些人不能進來，相信行政部門最後也會把審核的結果跟標準跟社會大眾交代清楚。

雙城論壇 民進黨團 莊瑞雄 2026九合一選舉

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