綠議員追問李四川政見 侯友宜：不能代答但會轉達

新北市議會總質詢，國民黨新北市長參選人李四川持續成為質詢焦點。民進黨團英系議員今天聯合質詢，詢問李四川提出的樹林鐵路地下化、新北大巨蛋規畫與跨河景觀橋等政見，侯友宜除回應市府相關考量，也表示，「四川如果當市長，我會提醒他你在問」，但強調自己不能代表李四川回答，會把議員的心意轉達給他。

今天新北市議會聯合質詢小組成員包括周雅玲、廖宜琨、張嘉玲、彭佳芸、鄭宇恩與鍾宏仁，並手舉「市政不拷貝、施政要到位」標語。

廖宜琨指出，李四川過去完成台北大巨蛋出現不少爭議與缺失，包括球場設計出現「吃球」問題，甚至傳出場內有老鼠等情況，擔心李四川來推新北大巨蛋會出現類似問題；李四川強調自己的專業是工程，但他擔心專業是專業，可能變專業的傲慢。

「越有專業、越有經驗，錯誤會比較少」，侯友宜說，市府會在任期剩餘時間快速展開第二波細項規畫，把細項定好，大家一起拚；兩黨參選人都希望在任期內完成相關建設，大家都有決心，自己也有責任把相關工作做好。

看議員持續追問李四川政見，侯友宜也說，「四川如果當市長，我會提醒他你在問」，但強調自己不能代表李四川回答，會把議員的心意轉達給他。

廖宜琨也指出，李四川近期提出樹林鐵路地下化政見，這些是他擔任議員第一年就開始持續追蹤，當時市府曾說受到台鐵調度場限制，傾向朝車站大平台方向處理，跟李四川說法完全不同。

侯友宜表示，鐵路地下化要正面去面對，台鐵調度場是關鍵，因涉及中央、地方權責，也需中央經費支持，市府現在先專注土城樹林線推進，未來可利用捷運系統降低鐵路地下化過程的交通衝擊，再與中央討論相關規畫。

侯友宜強調，自己全力支持地下化，但推動重大建設需要有步驟，先把土城樹林線完成，等台鐵調度場等相關條件出現變化，可在適當時機推動鐵路地下化。

張嘉玲也詢問「天下雜誌」近期公布的調查，侯友宜在六都市長施政滿意度中排名第一，新北市這幾年逐漸走出自己的城市特色，不再只是台北的衛星城市。

侯友宜表示，新北市在有限資源下盡最大努力，新北市絕對不是台北市的衛星城市，新北已經成為國際大城市。他更喊話，有一天要讓大家看到，新北市不但有自己的主體性，也能帶動北北基發展，「讓別人是我的衛星城市，我們要有這個氣魄啦！」

侯友宜說，希望下一棒的人做得比他更好，讓新北市持續向前發展。