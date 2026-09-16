台東市長選戰升溫！藍營陳銘風總部進駐拚連任 綠營翁聖惠端商圈政見

2026台東市長選戰持續升溫，國民黨尋求連任的市長陳銘風今天成立競選總部並舉行祈福儀式，啟動競選工作；民進黨市長參選人翁聖惠則提出「台東新心環狀商圈」構想，從老街區、觀光夜市、鐵花商圈一路串聯至南京路及鯉魚山，訴求把觀光人潮轉化為地方消費，藍綠兩陣營各自展開布局。

陳銘風競選團隊今天上午9時30分舉行祈福儀式，祈求選舉過程順利、台東平安，10分鐘後由競選總部幹部及工作人員進駐。陳銘風現場介紹競選團隊，縣長饒慶鈴擔任競選總部主委，立委黃建賓到場祝福，另有台東市30多名里長到場表達支持。

陳銘風表示，競選總部成立後將進入密集競選行程，過去4年走遍台東市各角落，了解市民對城市發展及生活環境的期待，未來將持續透過面對面交流，聽取市民對台東市未來發展的想法。他也表示，希望競選總部成為與市民交流的空間。

競選團隊指出，這次將以「城市長的」作為系列宣傳主題，透過諧音梗及生活化語言，搭配台東城市發展及市民熟悉的生活場景推出系列看板，後續將陸續曝光。

另一方面，翁聖惠提出「台東新心環狀商圈」構想，認為台東雖能透過大型活動吸引人潮，但活動結束後，人流未必進入在地店家，因此主張串聯老街區、觀光夜市、鐵花商圈、未來南京路商圈及鯉魚山，打造城市消費動線。她提出改善老街區街景、照明及步行安全，建立商圈協作平台，並重新串聯觀光夜市與鐵花商圈。

翁聖惠另提出「點亮鯉魚山」，主張先進行坡道安全及環境評估，再研議特色照明與休憩設施，同時兼顧生態、居民生活、用電效率及維護成本。她也主張建立共同品牌、數位地圖及活動行事曆，並以店家營業時間、空置店面、青年品牌留存及消費數據等指標檢視商圈政策成效。

隨著選戰進入競選總部啟動及政策陸續端出的階段，陳銘風以現任市長身分延續市政與地方組織布局，翁聖惠則持續提出城市建設與經濟政策，雙方競選議題逐步聚焦台東市未來發展。