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沈伯洋喊重建明治橋 蔣萬安：會讓老台北記憶再現

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。圖／北市府提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在東京後援會致詞時，提出要將日治時期興建的明治橋重建回來，引發討論。台北市長蔣萬安今被問此事，蔣說，下個月會邀請相關的專家及相關科系的師生討論、辦工作坊，「我們會用參與式民主的方式，讓老台北記憶再現。」

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蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，蔣說，明治橋其實在光復後改為中山橋，後來因應市區往北投、士林的車流拓寬，但因為水利的考量後來拆除，歷屆市府也因為它文資的價值而保存留在再春游泳池。

蔣說，他上任以後，也完成了整個橋梁構建的檢測工作，邀集了專家學者來討論後來重組的各項方案。下個月也會邀請相關的專家以及相關科系的師生來討論，辦工作坊，「我們會用參與式民主的方式，讓老台北記憶再現。」

台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。圖／北市府提供

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