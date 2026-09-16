沈伯洋喊重建明治橋 蔣萬安：會讓老台北記憶再現

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在東京後援會致詞時，提出要將日治時期興建的明治橋重建回來，引發討論。台北市長蔣萬安今被問此事，蔣說，下個月會邀請相關的專家及相關科系的師生討論、辦工作坊，「我們會用參與式民主的方式，讓老台北記憶再現。」

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，蔣說，明治橋其實在光復後改為中山橋，後來因應市區往北投、士林的車流拓寬，但因為水利的考量後來拆除，歷屆市府也因為它文資的價值而保存留在再春游泳池。

蔣說，他上任以後，也完成了整個橋梁構建的檢測工作，邀集了專家學者來討論後來重組的各項方案。下個月也會邀請相關的專家以及相關科系的師生來討論，辦工作坊，「我們會用參與式民主的方式，讓老台北記憶再現。」