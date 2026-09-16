沈伯洋平台交通負面評論逾二成 蔣萬安秀評比：交安死傷六都最低

民進黨北市長參選人沈伯洋的「市長，你給我聽好了」平台，交通負面發言占23%，台北市長蔣萬安今被問怎看民眾的反映？另沈伯洋提出要在通學區設減速帶、人行道等，8年完成150座。蔣萬安則細數這四年交通政績表示，台北市在每30日道路交通事故10萬人死傷人數中，降到六都最低。

年底台北市長選戰倒數73天，蔣萬安表示，昨天他看到天下雜誌對於各縣市的評比，其中特別提到除了讓台北市連續第二年獲得幸福城市六都第一；在交通的部分，特別指出台北市在每30日道路交通事故10萬人死傷人數降到六都最低。

蔣說，因此市民對於台北市交通安全，給予六都滿意度最高的肯定。那台北市在他上任以後，過去就完成223個學校周邊步行環境的優化，而且行穿線退縮、增設庇護島及持續推進通學區。「這些我們持續在做、努力在做，這些腳步不會停下來。」

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，媒體也問蔣，民政局長陳永德周一總質詢時，被參訪學生拍到在玩遊戲消消樂，會不會有不良示範？蔣萬安說，備詢實在不應該這樣子，「我會好好的跟他談。」

另外，有老師PO文說桃園的營養午餐是送一整盒藍莓「比台北吃得好？」蔣表示，一定會在兼顧孩子的健康、營養的前提下，持續提升食材的品質，讓孩子吃得健康、吃得均衡。