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沈伯洋平台交通負面評論逾二成 蔣萬安秀評比：交安死傷六都最低

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。圖／北市府提供

民進黨北市長參選人沈伯洋的「市長，你給我聽好了」平台，交通負面發言占23%，台北市長蔣萬安今被問怎看民眾的反映？另沈伯洋提出要在通學區設減速帶、人行道等，8年完成150座。蔣萬安則細數這四年交通政績表示，台北市在每30日道路交通事故10萬人死傷人數中，降到六都最低。

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年底台北市長選戰倒數73天，蔣萬安表示，昨天他看到天下雜誌對於各縣市的評比，其中特別提到除了讓台北市連續第二年獲得幸福城市六都第一；在交通的部分，特別指出台北市在每30日道路交通事故10萬人死傷人數降到六都最低。

蔣說，因此市民對於台北市交通安全，給予六都滿意度最高的肯定。那台北市在他上任以後，過去就完成223個學校周邊步行環境的優化，而且行穿線退縮、增設庇護島及持續推進通學區。「這些我們持續在做、努力在做，這些腳步不會停下來。」

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，媒體也問蔣，民政局長陳永德周一總質詢時，被參訪學生拍到在玩遊戲消消樂，會不會有不良示範？蔣萬安說，備詢實在不應該這樣子，「我會好好的跟他談。」

另外，有老師PO文說桃園的營養午餐是送一整盒藍莓「比台北吃得好？」蔣表示，一定會在兼顧孩子的健康、營養的前提下，持續提升食材的品質，讓孩子吃得健康、吃得均衡。

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