吳宗憲羅東掃街商攤開心喊「又見到你了」 臉書感性留言接地氣

隨著選情加溫，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲經常清晨就外出跑行程，昨天他與羅東鎮長參選人陳鴻禧、副議長陳漢鍾、黃琤婷議員及代表參選人、里長聯合拜票。由於走入羅東基層已不只一次，之前也曾與蔣萬安市長同框掃街，部分商攤再度見到他開心說「又見到你了」，親切互動讓選舉人忘了疲憊。

吳宗憲勤跑基層，確實以「母雞」之姿帶起五合一選舉的小雞氣勢，熱情支持者比「讚」或主動上前拍照，羅東鎮藍營參選人也很團結，掃街氣氛熱絡，吳宗憲感動深夜在臉書寫下：「又見到你了，好開心喔！」底下網友湧入留言加油，肯定他貼心又接地氣。

他在臉書寫著「破曉的清晨五點半，夜色猶藍，天際尚未透光。再次邁開步伐，走入羅東的大街小巷，展開這日復一日、卻從不怠慢的聯合拜票行程」。

「這幾天天氣不太穩定，但幸運的是，每當我們真正走進街頭、開始拜票時，大多時候不是沒有下雨，就是只飄著細細的小雨。像是老天爺也替我們留了一段時間，讓我們能好好走進市場、走進街坊，和鄉親見上一面、握一雙手、說上幾句話」。

「一路走進熱鬧的市場，走過熟悉的街頭，迎面而來的是一張張溫暖的面孔。有鄉親一看到我，眼睛亮了起來，開心地說：『又見到你了！』短短的一句話，像是一道光，瞬間驅散了清晨所有的疲憊與寒涼。」

他文中提到上次與蔣市長掃街「穿梭在民生市場的煙火氣息中，我意外瞥見上次與蔣萬安市長一同來此掃街時，在攤商牆上留下的簽名。時光流轉，再次回到同一個攤位，看著當時的筆跡依然靜靜留在那裡，心裡湧起一股難以言喻的感觸」。

「這條掃街的路，不只是為了讓大家認識我；更重要的意義在於『回來』，一次又一次地回來，傾聽最真實的聲音，記住鄉親們關心的大小事」。

聯合拜票行程也走訪宮廟，香火裊裊中，一行人「祈求風調雨順、鄉親平安健康，祈願我們接下來的每一步都能走得穩健、走得正派」。

吳宗憲感性說，從清晨天未亮時的熹微晨光，一路走到夜晚羅東夜市的萬家燈火，從黎明走到黑夜，用雙腳丈量了羅東的大街小巷，「真正放在我們心裡的，是每位鄉親眼中的期待，不容辜負的託付！讓我們一起拚，讓羅東更好，宜蘭大步向前！」

選情加溫，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲與羅東鎮長參選人陳鴻禧、副議長陳漢鍾、黃琤婷議員及代表參選人、里長展開聯合拜票，不時有攤商上前握手比讚。圖／吳宗憲競辦提供